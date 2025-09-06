La Hermandad de la Coronación ya tiene cartel para su traslado a San Pedro del día 20

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, el hermano mayor de la Coronación, el presidente de la Unión de Hermandades y el autor del cartel.

La Hermandad de la Coronación dio a conocer en la noche del viernes el cartel anunciador del traslado que realizará la imagen de María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción el próximo día 20 a la Parroquia de San Pedro, donde le será impuesta la Medalla de Oro de la ciudad que se le concedió a la corporación a mediados del mes de junio.

En la obra, que lleva por título 'Flor de la Albarizuela' y que ha sido realizada por Tomás Terán, se muestra a la dolorosa con el escudo de la hermandad, representado en los atributos de la corona y la caña, y la cruz de San Juan, en recuerdo del también titular de la corporacion También aparecen las llaves de San Pedro en referencia a la Parroquia de la cofradía a la que será trasladada.

Cartel anunciador de la salida extraordinaria de la Virgen de la Paz en su Mayor Aflicción

La imagen se trasladará en la mañana del día 20 a la Parroquia de San Pedro dentro de los actos previstos con motivo del 75 aniversario de su llegada a la hermandad y por el centenario de la cofradía en la Capilla de los Desemparados. Esta salida procesional se realizará con la imagen portada en parihuela. Ya en San Pedro, se celebrará una misa de acción de gracias y se le impondrá la Medalla de Oro de la Ciudad.

Ya por la tarde noche regresará a su capilla, igualmente en parihuela, aunque acompañada musicalmente por la Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto.

La hermandad del Domingo de Ramos también ha dado a conocer un vídeo que ha sido realizado por Rafael Domínguez (Rafadomga Videógrafo) con motivo de esta efemérides.