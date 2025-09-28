La Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, a la Catedral en 2028

La Hermandad de la Entrega celebró en la noche del pasado lunes un cabildo extraordinario donde sus hermanos decidieron continuar procesionando en la jornada del Sábado de Pasión y solicitar su inclusión en los días de Semana Santa para 2028, año en el que harían su primera estación de penitencia en la Catedral.

De este modo, y de común acuerdo con el Obispado y la Unión de Hermandades, la corporación de Guadalcacín ha optado por posponer los planes que estaban previstos hasta ahora, que inicialmente pasaban por entrar en carrera oficial el próximo año. El hermano mayor de la cofradía, Alejandro Pacheco, explicó a Diario de Jerez que se ha decidido "prorrogar" el acuerdo con el órgano rector de las cofradías para posponer su futura incorporación a la nómina de Semana Santa.

Todo comienza en 2022 cuando la hermandad solicitó autorización para procesionar desde Guadalcacín al centro de Jerez. En aquel momento, el por entonces obispo de la Diócesis, José Mazuelos, dio permiso para hacerlo, pero solo por un año. Mientras, en 2023, ya con José Rico Pavés al frente de la Diócesis jerezana, se alcanzó un acuerdo con la Unión de Hermandades para mantenerse en la jornada del Sábado de Pasión procesionando desde la pedanía hasta el centro de la ciudad, haciendo estación de penitencia en la Parroquia de San Marcos.

El acuerdo recogía que sería para la Semana Santa de 2026 cuando la Entrega se incorporaría a los días de Semana Santa. De hecho, la Unión de Hermandades le planteó entrar en la nómina del Jueves o del Viernes Santo y los hermanos optaron por el Día del Amor Fraterno, aunque ello debía ser ratificado posteriormente por el órgano rector de las cofradías quien debería concretarlo.

Consolidar el crecimiento de la hermandad

Sin embargo, el hermano mayor de la Entrega explica que se han mantenido contactos con la Unión de Hermandades y con la Delegación Diocesana de Hermandades para prorrogar el acuerdo existente, fijándose finalmente en 2028 el año que se considera más idóneo para que la corporación guadalcacileña entre en carrera oficial. Por este motivo, se ha llevado a cabildo la continuidad de este acuerdo ya que el vigente también fue refrendado por los hermanos de la corporación penitencial.

Pacheco señala que la hermandad "ha crecido mucho en los últimos años", con un mayor número de hermanos y ha logrado una "importante repercusión y seguimiento" en la jornada del Sábado de Pasión, de ahí que se haya considerado que lo más conveniente es continuar en esta jornada para consolidar la expansión de la cofradía. A ello se une que, además, en el verano del año próximo la corporación penitencial iniciará su proceso electoral para la elección de una nueva junta de gobierno, un procedimiento que coincidirá en cierta medida con otro similar en la Unión de Hermandades para la designación de una nueva permanente.

De este modo, y una vez se suscriba el acuerdo entre las partes, trámite que se formalizará en estos días, la corporación continuará realizando su larga procesión (más de 14 horas en la calle) desde la Parroquia de San Enrique y Santa Teresa de Guadalcacín hasta el centro de Jerez en las jornadas del Sábado de Pasión de 2026 y 2027.

Rosario de Cádiz, continúa; Fe y Consuelo de Martos, no

En esta semana, la Hermandad de la Entrega ha anunciado que la Banda de Cornetas y Tambores Fe y Consuelo, de la localidad jiennense de Martos, no continuará tras el misterio -le acompañaba en dos momentos de su recorrido, a la ida a Jerez hasta la plaza del Caballo y su posterior regreso a la pedanía-.

Integrantes de la Banda de Cornetas y Tambores Fe y Consuelo, de Martos. / Vanesa Lobo

Ambas partes han decidido la desvinculación de común acuerdo ante las dificultades de la formación musical de cumplir con el contrato debido a la lejanía de su localidad de origen. En años anteriores, al tener también contrato en Jerez en la jornada del Domingo de Ramos (tocaba tras el misterio de Pasión), facilitaba el descanso de sus componentes tras acompañar a la Entrega hasta bien entrada la madrugada. Sin embargo, en este 2026 la banda jiennense ha cerrado un contrato con la Hermandad de la Borriquita de la localidad sevillana de Lora del Río. Por el momento, no se ha dado a conocer la banda que le sustituirá.

Sí continuará tras el misterio la Banda de Cornetas y Tambores de Rosario de Cádiz, que seguirá acompañando al Señor de la Entrega durante su recorrido por el centro de la ciudad.