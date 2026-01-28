La Hermandad de Pasión inicia su proceso electoral

El misterio de la Hermandad de Pasión el pasado Domingo de Ramos.

La Hermandad de Pasión inició a principios de esta semana el proceso electoral para elegir a su nueva junta de gobierno. Se estima que el cabildo de eleciones se celebrará en el mes de junio, pero ya se han empezado a realizar los trámites previos que establece la normativa diocesana para este tipo de procedimientos.

De este modo, los hermanos tienen hasta el próximo 26 de marzo para revisar los datos que aparecen en el censo de la cofradía. Y, una vez finalizado este periodo, se abrirá el plazo de un mes para la presentación de candidaturas.

Se estima que el cabildo de elecciones se pueda celebrar a lo largo del mes de junio una vez la candidatura o candidaturas que se presenten reciban el visto bueno correspondiente.

Actualmente la hermandad de Pasión está dirigida por David Dormido Apresa, que fue elegido hermano mayor en las elecciones celebradas a finales de 2021.