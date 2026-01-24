La Hermandad de la Sed adelanta a este sábado el regreso a su parroquia

Finalmente, será en la noche de este sábado cuando la Hermandad de la Sed regrese a su parroquia, que durante año y medio ha permanecido en obras por unas obras de ampliación. En un principio estaba previsto que el regreso de las dos imágenes de esta corporación penitencial desde San Miguel al templo de Puertas del Sur se hiciera en la mañana del domingo; sin embargo, las previsiones meteorológicas han aconsejado adelantar esta vuelta.

De este modo, a las siete de la tarde, se celebrará en San Miguel una eucaristía de acción de gracias, que será oficiada por Luis Piñero, por el tiempo que la corporación se ha llevado en esta iglesia (aproximadamente un año y tres meses) para, a su término, iniciar el regreso en torno a las ocho y media de la tarde. Será un itinerario más corto respecto al previsto inicialmente, que contemplaba 'visitas' a la Catedral y a la Ermita de Guía que finalmente no se harán.

El recorrido será: Plaza León XIII, Santa Cecilia, San Agustín, Conde de Bayona, Puerto, Alcubilla, Glorieta de Cuatro Caminos, Avenida de Blas Infante, Historiador Bartolomé Gutiérrez, Juana Aguilar Pazos y Arquitecto Hernández Rubio. El cortejo tiene prevista su llegada en torno a las diez y media de la noche.

Para este traslado, la hermandad ha adquirido una nueva parihuela en la que será portado el Señor de la Sed. Mientras, la dolorosa del Amparo irá bajo un palio que es propiedad de la Hermandad de las Viñas y que utiliza cada 8 de diciembre para el rosario de la aurora que cada año realizada con motivo de la festividad de la Inmaculada con la imagen de María Santísima de la Concepción Coronada.

Polémica con la música

Los días previos a este traslado no han estado exento de polémicas por el acompañamiento musical que llevarán las imágenes en el traslado. Inicialmente, la Hermandad anunció que el Señor iría acompañado por el grupo jerezano Quinteto Passion, mientras que la dolorosa llevaría a "un nutrido grupo" de integrantes de la Banda de Música de El Arahal.

Sin embargo, al día siguiente, la Delegación Diocesana de Hermandades, que inicialmente había autorizado el acompañamiento de la dolorosa, rectificó su parecer alegando que se había producido un "error" a nivel interno señalando que a la Virgen únicamente podría llevar un grupo que fuera un quinteto (la hermandad planteaba que fueran entre "10 o 15 integrantes" del grupo sevillano).

De este modo, el Señor llevará el acompañamiento del jerezano Quinteto Passion. Sin embargo, aún se desconoce si la dolorosa lo llevará dado que en la tarde de ayer la Banda de El Arahal anunció que no podría acudir a Jerez debido al adelantamiento del traslado, que coincidirá con un concierto previsto en Córdoba para la Hermandad de la Paz.

Se pospone la consagración del templo

El traslado que se realizará este sábado, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se realizará a pesar de que el Obispado de Jerez ha anunciado que se pospone la consagración de la Parroquia de la Sed alegando "cuestiones de agenda". Este acto iba a celebrarse el próximo domingo 1 de febrero.

Por el momento, no se ha fijado nueva fecha para este oficio que iba a ser presidido por el prelado asidonense, José Rico Pavés. No obstante, se ha apuntado desde el Palacio de Bertemati que Rico Pavés ha autorizado que el templo "tenga culto de cara al tiempo de Cuaresma".