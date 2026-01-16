El 1 de febrero se consagrará la Parroquia de la Sed tras sus obras de ampliación

El obispo de Jerez, José Rico Pavés, presidirá la eucaristía donde se consagrará la Parroquia del Santísimo Cristo de la Sed, templo que ha sido ampliado en los últimos meses. El oficio religioso se iniciará a las once de la mañana y contará con la participación musical del Orfeón Portuense.

De este modo, volverá a abrir sus puertas este templo ubicado en la calle Arquitecto Hernández Rubio, en Puertas del Sur, cuyas obras están a punto de concluir y que se han extendido durante aproximadamente un año. Esta intervención ha permitido que la parroquia haya ampliado su superficie para el culto y para las dependencias parroquiales. De este modo, tendrá capacidad para unas 300 personas y se ha habilitado una pequeña capilla para la adoración al Santísimo así como una sacristía.

También se ha conformado una nueva planta alta donde irá el coro, además de distintas aulas donde la parroquia podrá desarrollar sus actividades de catequesis, además de espacios de reunión de otros grupos. El inmueble mantiene sus accesos, tanto el peatonal como el que se utiliza para la salida de la Hermandad de la Sed.

Precisamente, la corporación penitencial tiene previsto que sus titulares regresen a su templo en Puertas del Sur en la mañana del próximo día 25. Para ello, prevé realizar un traslado con las imágenes del Crucificado de la Sed y de la dolorosa del Amparo. Ambas imágenes han permanecido durante todo este tiempo en la Parroquia de San Miguel, templo desde donde realizó su estación de penitencia el pasado Lunes Santo.

Aunque la cofradía aún no ha confirmado el itinerario que realizará en este regreso, todo apunta a que en su vuelta tomará por el entorno de la Catedral y visitará a la Hermandad del Perdón en la Ermita de Guía.