La Hermandad de la Soledad ratifica a sus capataces para la próxima Semana Santa
Jesús Sánchez Linero continuará al frente del misterio y Martín Gómez, del palio
Toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Paz de Fátima
La Hermandad de la Soledad ha ratificado a sus capataces para la próxima Semana Santa. De este modo, Jesús Sánchez Linero continuará al frente del paso del Sagrado Descendimiento mientras que Martín Gómez Moreno proseguirá dirigiendo a la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la Soledad.
La junta de gobierno de la corporación del Viernes Santo ha querido destacar y agradecer a ambos capataces y a sus respectivos equipos "su continuo respaldo" y su "total apoyo y confianza en su labor".
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Ciudad autónoma de Ceuta
Contenido ofrecido por Consorcio de Bomberos de Cádiz