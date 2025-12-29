La Hermandad de la Soledad ratifica a sus capataces para la próxima Semana Santa

El misterio del Descendimiento, de la Soledad, saliendo de la Victoria el pasado Viernes Santo.

La Hermandad de la Soledad ha ratificado a sus capataces para la próxima Semana Santa. De este modo, Jesús Sánchez Linero continuará al frente del paso del Sagrado Descendimiento mientras que Martín Gómez Moreno proseguirá dirigiendo a la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la Soledad.

La junta de gobierno de la corporación del Viernes Santo ha querido destacar y agradecer a ambos capataces y a sus respectivos equipos "su continuo respaldo" y su "total apoyo y confianza en su labor".