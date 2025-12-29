Toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Paz de Fátima

La nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Paz de Fátima

La nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Paz de Fátima tomó posesión el pasado fin de semana. Jesús Caro Barea continuará, por tanto, otros cuatro años al frente de la corporación penitencial del Lunes Santo.

La suya fue la única candidatura que se presentó al cabildo de elecciones a finales del pasado mes de noviembre. Esta contaba ya con el beneplácito de los hermanos de la cofradía radicada en la Parroquia de Fátima donde se autorizó que optase a un tercer mandato, propuesta que contó posteriormente con la ratificación del Obispado de Jerez.

Entre los miembros de la nueva junta se encuentran Juan Manuel Buzón, como teniente de hermano mayor, y Esther Mayolín, como secretaria. Jesús Caro es hermano mayor de la Paz de Fátima desde abril de 2016. ue reelegido en 2021 y en este 2025