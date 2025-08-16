La Hermandad de la Vera-Cruz recupera su San Juan Evangelista de Tomás Chaveli

La Hermandad de la Vera-Cruz ha anunciado la recuperación de su antiguo San Juan Evangelista, una obra realizada en 1972 por Tomás Chaveli, hijo de Ramón Chaveli.

Aquella imagen de candelero y de tamaño completo fue adquirida por la cofradía jerezana por 4.000 pesetas y fue probada en el paso de palio junto a Nuestra Señora de las Lágrimas, pero finalmente se desestimó su salida procesional. En aquellos años, el San Juan de la Hermandad se encontraba en el Convento de la Calle Barja y las hermanas franciscanas clarisas no estaban por la labor de sacarlo de allí.

Según ha apuntado la hermandad, la imagen de este San Juan se utilizó incluso durante aquellos años como maniqui para presentar la entonces nueva túnica de cola negra.

En el año 1981 y coincidiendo con el rayo que cayó en San Juan de los Caballeros, tanto esta imagen como la de la Magdalena de la cofradía, salieron de San Juan, al igual que otras pertenecias a las que se le perdieron la pista y ahora 44 años después, se recupera esta patrimonio de la cofradía, al que esperemos se pueda unir en un futuro próximo la imagen de la Magdalena.

En la jornada del pasado viernes 15 de agosto y coincidiendo con la misa de hermandad, los hermanos de la Vera-Cruz que acudieron a San Juan de los Caballeros, tuvieron la posibilidad de contemplar en la Sacristía del Templo, el busto de la imagen de San Juan Evangelista. La cofradía ha querido agradecer "efusivamente" la labor realizada "por todos los que han hecho posible esta historica recuperación de este busto, que viene a aumentar el patrimonio historico de la ciudad".