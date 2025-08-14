Manuel Jesús Elena sustituye a Paco Monje como capataz de la Sagrada Lanzada

Manuel Jesús Elena será el nuevo capataz de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, tal y como ha hecho público la cofradía a través de sus redes sociales. El jerezano sustituye a Paco Monje, que había estado al frente del martillo desde 2023, y al que la junta de gobierno comunicó el pasado 6 de agosto que no renovaría su compromiso con la hermandad.

La junta de gobierno que preside Alberto Luis Mena ha apostado por Manuel Jesús Elena, una persona contrastada dentro del mundo cofrade. Desde la cofradía del Carmen se ha expresado "nuestro agradecimiento a Manuel y su equipo de auxiliares al aceptar dicho nombramiento".

Hace apenas un mes, Manuel Jesús Elena fue designado también capataz general de la Hermandad de la Defensión, sustitiyendo a Martín Gómez.