La Hermandad de las Viñas aprueba la confección de un nuevo manto para la Virgen de la Concepción

La Hermandad de la Exaltación ha aprobado en Cabildo Extraordinario la realización de un nuevo manto procesional para María Santísima de la Concepción Coronada, con motivo del 25 aniversario de su Coronación Canónica que tendrá lugar en diciembre de 2029.

El concepto del diseño, obra de Francisco Javier Sánchez de los Reyes, parte de las antiguas representaciones de la Inmaculada Concepcion, previas a la que Murillo fijó y que hoy en día es la más conocida y prototípica. En todas estas representaciones anteriores, se incluían los símbolos de las letanías, atributos marianos que de esta forma quedan ligados a la advocación.

"Me he inspirado para realizarlo en las representaciones de la Inmaculada Concepción típicas del S. XVI, en las que aparecen rodeadas de la simbología de las letanías, iconografía fijada por Franciso Pacheco en su tratado de pintura, aunque Murillo se encargara posteriormente de simplificarla y hacer llegar a nuestros días el prototipo de representación inmaculista sin ésos símbolos o sólo con parte de ellos", ha asegurado el autor en redes sociales.

El artista ha asegurado que el manto representa también "la simbología de las letanías en correspondientes cartelas resplandecientes que se alternan con los diversos ejes ornamentales que conforman su dibujo. Se representan así el Cedro del líbano, el Ciprés, la Palma, el "Hortus conclusus", la Fuente sellada, la torre de David, la Puerta del Cielo, el Espejo de justicia, el Sol, la Luna, la Estrella, etc".

El nuevo manto diseñado por la hermandad.

En la parte inferior, "la Paloma del Espíritu Santo acompañada por la filacteria con el versículo del Libro del Cantar de los Cantares que se aplica a las representaciones inmaculistas; 'Tota Pulchra es amica mea, et macula no est in te"'", mientras que la ornamentación es "de un estilo clásico juanmanuelino, hace juego e hila con el palio también diseñado por mí en 2019 y ya felizmente culminado en el taller 'Santa Clara' de Jose Luis Sánchez Expósito".

Precisamente este mismo taller de bordados, el de Santa Clara de Sevilla, será el encargado de llevar a cabo la obra.

La ejecución de esta pieza maestra, según informa la hermandad, se llevará a cabo mediante la aplicación de la técnica tradicional del bordado en oro fino, empleando diversas puntadas características de esta noble artesanía. Se destaca el uso preciso de cartulinas, hojillas, lentejuelas y escamado de lentejuelas, fusionando estas técnicas con maestría para dar vida a diferentes volúmenes y texturas que realzarán la magnificencia del diseño. Además, se utilizará una variedad de hilos de oro en distintas texturas y grosores. Este detalle es esencial, dada la complejidad del diseño, que entrelaza elementos de naturaleza vegetal y arquitectónica. Solo mediante el empleo cuidadoso de estas técnicas se evitará la pérdida de la esencia artística de la obra.