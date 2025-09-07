La Hermandad de las Angustias celebrará sus cultos en la Iglesia de la Trinidad

La talla de Nuestra Señora de la Angustias, durante unos cultos el pasado Viernes de Dolores

Con motivo del centenario de su reorganización, la Hermandad de las Angustias celebrará los cultos en honor de su dolorosa de cada mes de septiembre en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Para ello, la talla será trasladada el próximo día 12 hasta este templo, situado muy próximo a su capilla, para regresar el domingo 21 tras un rosario de la aurora.

La corporaicón explica que el templo de la Trinidad la ha acogido en diferentes momentos de su historia, de ahí que para conmemorar esta efemérides se haya decidido por celebrar el triduo en él. El traslado se realizará el próximo viernes día 12 a partir de las ocho y media de la tarde. Los hermanos de la corporación del Domingo de Ramos ya pueden solicitar su papeleta de sitio para formar parte del cortejo.

Mientras, el triduo en honor de la dolorosa con motivo de la festividad de los dolores de la Virgen se celebrará entre los días 13 y 15 y que será oficiado por Javier Ramírez Fernández

La imagen de Nuestra Señora de las Angustias permanecerá en el templo trinitario hasta el día 21, que regresará a su capilla tras presidir un rosario de la aurora que comenzará a la ocho y media de la mañana.