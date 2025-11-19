La Hermandad de la Yedra prescinde de Miguel Ángel Jaén como capataz tras 22 años en el cargo

La junta de gobierno de la Hermandad de la Yedra anunció en la tarde noche del pasado martes 18 de noviembre la sustitución de Miguel Ángel Jaén como capataz del paso de misterio, un cargo en el que llevaba 22 años. Hay que recordar que Miguel Ángel Jaén se hizo con el martillo del Señor de la Sentencia en 2003 sustituyendo a Pepín Olmedo, que estuvo de capataz durante la Semana Santa de 2002.

Jaén, cofrade y muy conocido en los ambientes costaleros de la ciudad, había desempeñado en aquel momento labores de auxiliar de Martín Gómez Moreno en la Sagrada Cena y con el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Vera Cruz. La decisión ha sorprendido a muchos hermanos, que veían apropiada la figura del hasta ahora capataz, dada su labor en estas más de dos décadas.

La cofradía de La Plazuela le ha agradecido en un comunicado "su entrega y dedicación desempeñada durante estos 22 años como capataz del Señor de la Sentencia y Humildad. Su compromiso y cariño hacia el Señor, la cuadrilla y la hermandad han dejado una huella que siempre formará parte de nuestra historia".

En su lugar, la hermandad ha elegido a Alberto Millán Puerto, una persona que también atesora una importante experiencia dentro del mundo cofrade, no en vano ha llevado el martillo de hermandades como la Sagrada Lanzada o la Hermandad de la Sed.

La junta de gobierno ha anunciado tambien la continuidad al frente del paso de palio de María Santísima de la Esperanza a Tomás Sampalo.