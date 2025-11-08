José Antonio Jiménez será el pregonero de Jesús Nazareno la próxima Cuaresma

La Hermandad del Nazareno ha anunciado que José Antonio Jiménez González realizará el pregón a Jesús Nazareno la próxima Cuaresma en la Capilla de San Juan de Letrán, una cita que en 2026 alcanzará su cuadragésima quinta edición.

Hermano de la corporación nazarena desde 1981, pertenece actualmente a la cuadrilla de cargadores de Nuestra Señora del Traspaso y también es hermano de la Hermandad del Transporte y costalero del Santísimo Cristo de la Defensión y del Santísimo Cristo de la Caridad.

El pregonero señaló que es “una responsabilidad que acepto con ilusión” este encargo que se celebrará el sábado de la víspera del tercer domingo de Cuaresma.

Además de confesarse como “un apasionado de la Semana Santa de Jerez”, su pasión por el mundo taurino le ha llevado a desempeñar gran parte de su vida profesional.

El pregón a Nuestro Padre Jesús Nazareno remonta sus orígenes al año 1979, momento en el que José González ‘Pepillo’ pronunció su primera edición el 17 de marzo en la Capilla de San Juan de Letrán.

Desde aquel año hasta hoy, una amplia e importante relación de personas vinculadas a la hermandad han ocupado el atril de esta cita que es un clásico de la Cuaresma jerezana.

Dentro de la nómina de pregoneros más significativos que han dedicado su prosa y verso a Jesús Nazareno en este pregón, encontramos en sus primeros años nombres históricos de la radio jerezana como Andrés Cañadas Machado o Manuel Fernández Peña, escritores y poetas como Antonio Gallardo Molina, Antonio Murciano o Francisco Montero Galvache, o profesionales de la medicina y abogacía como Francisco García Figueras o Francisco del Castillo Tellerías, entre otros.