Las hermandades de Jerez se vuelcan en ayudar a los damnificados por las inundaciones del Guadalete

El Pabellón de los Deportes de Chapín ha sido habilitado para atender a las personas que deban ser realojadas

Como era de esperar, las hermandades de Jerez se están volcando para ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por la crecida del río Guadalete. Para ello, desde hace días están realizando campañas de recogida de alimentos, mantas y enseres para donarlos a las entidades e instituciones que están prestando ayuda a estos damníficados, especialmente a aquellos que se han visto obligados a abandonar sus casas por la crecida del río Guadalete.

A través de sus redes sociales, las corporaciones jerezanas informan de las distintas vías por la que tanto hermanos como el resto de ciudadanos pueden realizar sus donaciones para ser posteriormente canalizadas a través de las distintas herramientas sociales puestas en marcha. Así, se están realizando campañas de recogida de alimentos no perecederos, conservas y comida preparada en lata.

También hay hermandades que están recogiendo ropa y otras han habilitado o reactivado números de bizum para todas aquellas personas que quieran ayudar económicamente. En este caso, las hermandades piden que se indique en el concepto de la transferencia monetaria que va dirigida a los afectados por las inundaciones.

Ante la situación de emergencia por las intensas lluvias registradas en diferentes municipios de la Diócesis de Asidonia-Jerez, Cáritas Diocesana ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para acompañar a las familias y personas afectadas. Para ello, se ha habilitado un número de cuenta para canalizar las donaciones: Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240. También pueden realizarse aportaciones a través de su web en el enlace www.caritas.es/jerez o por Bizum en 00315 con el concepto Inundaciones.