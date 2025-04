Horario e itinerario de la Hermandad Sacramental de Santiago de Jerez 2025

La Hermandad Sacramental de Santiago no varía su recorrido respecto al aprobado el año pasado. No obstante, en 2024 no pudo realizarlo puesto que optó por no salir ante el riesgo de lluvia que hubo durante la jornada.

Nombre completo

Ilustrísima, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía del Santísimo Sacramento, Santísimo Cristo de las Almas, Nuestra Señora de la Paz y Ánimas Benditas

Templo

Parroquia de Santiago

Iconografía

En el paso se presenta a Cristo crucificado.

Autoría de las imágenes

El Santísimo Cristo de las Almas está atribuido a Diego Roldán a principios del siglo XVIII.

Entre sus titulares también se encuentra Nuestra Señora de la Paz, que data del siglo XVII

Características del paso

El Santísimo Cristo de las Almas procesiona en un paso que perteneció a la hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río (Sevilla) data de 1885 y es el más antiguo que procesiona en la Semana Santa jerezana.

Capataz

José Luis Lobato García es el capataz de la hermandad.

Acompañamiento musical

La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Caridad seguirá poniendo sus sones tras el paso del Sagrado Descendimiento. Por su parte, también se ha renovado el contrato con la banda de música Maestro Dueñas para la Soledad.

Horario e itinerario

Horario

Salida : 16:30

: 16:30 Carrera oficial en plaza Aladro : 18:00

: 18:00 Carrera oficial en plaza de la Asunción : 19:10

: 19:10 Estación de penitencia en la Catedral : 19:40

: 19:40 Recogida: 22:30

Itinerario

Angostillo de Santiago, Merced, Plaza de Santiago, Plaza de los Ángeles, Plaza San Juan, Chancillería, Porvera, Gaitán, San Juan Grande, Plaza del Mamelón, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, CARRERA OFICIAL, Plaza de la Encarnación, Cardenal Bueno Monreal, Cruces, Plaza del Arroyo, Barranco, Curtidores, Peones, Carpintería Baja, Carmen Sedería, Plaza Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Plaza San Marcos, Padre Rego, Francos, Plaza de San Juan, Oliva, Plaza Santiago, Merced y Angostillo.

Estrenos

El paso cuenta con unos nuevos respiraderos del paso del Cristo de las Almas, de la Sacramental de Santiago, que ha sido diseñado por Jaime Sánchez y confeccionado por la hermandad. Además, el crcuficado llevará un paño de pureza color cardenalicio sobre el que irá dispuesto un tul de hojilla bordado en oro, realizado por César Díaz y Pablo Baena.

Otros detalles de la Hermandad

La hermandad tiene el carácter de sacramental de ahí que entre sus titulares se encuentre el Santísimo Sacramento. De hecho, y dada la antigüedad de la corporación, cuenta con el título de antigua. Ahora bien, fue a principios de este siglo cuando la corporación se relanzó para darle valor al importante patrimonio histórico que tiene.