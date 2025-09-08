Hoy, 8 de septiembre, procesión de la Virgen de Consolación, copatrona de Jerez

Este 8 de septiembre, con motivo de la festividad de la natividad de la Virgen, se celebrará la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Consolación, que es copatrona de la ciudad.

La salida procesional, que en este año irá desde el Convento de Santo Domingo hasta la Capilla de San Juan de Letrán, se iniciará una vez concluya la eucaristía de las ocho de la tarde poniendo así fin al triduo que se ha desarrollado durante estos días.

Estos cultos están organizados por la comunidad de Padres Dominicos de Santo Domingo y por la Asociación de la Corte de Nuetra Señora de Consolación, esta última una entidad de una destacada antigüedad pero que desapareció y reorganizó en varias ocasiones, la última en 2017.