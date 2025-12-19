Monseñor Rico Pavés presidirá la 'Misa del gallo' en la Catedral

Monseñor Rico Paves presidirá este próximo día 24 de diciembre a las 00.00 horas la tradicional Misa del Gallo en el Santa Iglesia Catedral. El primer templo de la Diócesis acogerá esta fiesta y posteriormente, el día 25 de diciembre, una nueva misa a las 11 de la mañana.

Desde la Diócesis se invita a participar de esta importante celebración, como es el nacimiento del Salvador, "el cual debemos dejar que nazca en nuestra vida, convirtiéndonos en pesebre para que así lo adoremos y nos llenemos de su amor. Asimismo, será un momento bonito para que en la Eucaristía, donde Cristo se hace presente, participemos junto a nuestro pastor diocesano".

En este periodo, la Catedral albergará también otras citas importantes. Así, el día 27 a las 11 de la mañana se procederá a la ordenación de tres nuevos sacerdotes: Eduardo José Pérez Cebada, José María Pavón Maraver y Miguel Ángel Paredes Rojas.

Eduardo José Pérez Cebada, José María Pavón Maraver y Miguel Ángel Paredes Rojas serán ordenados.

Por su parte, la Diócesis de Asidonia-Jerez clausurará el próximo 28 de diciembre a las 11:00 horas el Año Jubilar a nivel diocesano con la celebración de la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por Monseñor José Rico Pavés, Obispo de Asidonia-Jerez.

Esta celebración pondrá el broche final a un año especialmente significativo para toda la Iglesia universal, que inició este tiempo de gracia el 29 de diciembre de 2024 a nivel diocesano en nuestro primer templo, y en Roma el Papa Francisco el pasado 24 de diciembre. A nivel de Iglesia universal, este Jubileo será clausurado el 6 de enero por el Papa León XIV.

La Diócesis invita a toda la familia diocesana a participar en esta cita tan especial, un momento para dar gracia juntos por los frutos espirituales recogidos a lo largo del Jubileo y renovar el compromiso de caminar unidos como Pueblo de Dios. Al mismo tiempo, esta celebración se convierte en un gesto de comunión con toda la Iglesia Católica que clausurará este Jubileo.