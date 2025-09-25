La jerezana Inmaculada Peña será la encargada de realizar el cartel de la Semana Santa de Ronda 2026

Inmaculada Peña, a la izquierda, junto a miembros de la Agrupación y la delegada de Cultura de Ronda.

La artista jerezana Inmaculada Peña será la encargada de realizar el cartel de la Semana Santa de Ronda de 2026. Así lo ha aunciado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Ronda en un acto celebrado el pasado miércoles.

Inmaculada Peña, artista plástica jerezana, es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Pintura. Su producción, centrada en la figuración y con especial dedicación al retrato, ha ido consolidando una trayectoria muy vinculada al mundo cofrade y a la creación contemporánea en el ámbito sacro.

Su relación con la Semana Santa se refleja en numerosos trabajos de relevancia: el Cartel Oficial de la Semana Santa de Jerez 2024, el Cartel de la Solemnidad del Corpus Christi de Jerez 2019, el Cartel de la Salida Extraordinaria de la Hermandad de la Vera Cruz de Arcos de la Frontera (2021), así como varios carteles de la Semana Santa de Jerez para la Revista Digital La Sacristía del Caminante.

Su obra también ha recibido premios y reconocimientos en certámenes nacionales, y ha estado presente en exposiciones celebradas en Sevilla, Córdoba, Granada, León, Madrid o Skopje (Macedonia). Combina su trabajo artístico con el de marketing, comunicación y desarrollo web en DANTIA tecnología, y paralelamente, desarrolla proyectos culturales ligados a la difusión patrimonial y al ambito digital creativo, siendo Columnista en Diario de Jerez, cofundadora de la revista La Sacristía del Caminante y colaboradora en publicaciones especializadas en historia del arte y Vinos de Jerez.