Procesión de la Virgen de la Merced: la ineludible cita de Jerez de cada 24 de septiembre

Jerez cumplió un año más con su cita con la Patrona, Nuestra Señora de la Merced. Numeroso público acompañó a la talla mercedaria durante las horas que estuvo en la calle en esta jornada festiva en la ciudad. La procesión fue el culmen a unos cultos que se iniciaron el pasado día 16 con el inicio de la novena.

Unos cinco minutos antes de iniciarse la procesión, el paso de la Patrona, dirigido un año más por Martín Gómez, dio su primera 'chicotá' por el interior de la Basílica de la Merced hasta situarse a escasos metros frente al coro. Esto permitió que el cortejo, que se organiza cada año en el claustro del convento mercedario, pudiera pasar por delante y postrarse ante la imagen.

El templete de la Virgen salió a la calle minutos después de las siete de la tarde tras el golpe del llamador que realizó la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en el interior de la Basílica. Una de las novedades de la procesión de este 24 de septiembre fue el regreso de la Banda Municipal de Música tras el templete de la Patrona, que en la calle le tocó la primera marcha 'Estrella Sublime' tras el Himno Nacional. El pasado año no acudió cuando el grupo se encontraba en pleno enfrentamiento con el Ayuntamiento por sus condiciones laborales. Al poco de salir, se le agasajó con una plegaria cantada desde uno de los balcones más próximos al templo mercedario. También recibió otra plegaria en forma de canción a la altura de la peña Tío José de Paula, a cargo de Joaquín Fernández, hijo de Joaquín El Zambo, que fue muy aplaudida por los presentes en este punto de la calle Merced.

Mientras tanto, la Agrupación Musical San Juan volvió a abrir el cortejo un año más, seguida de la cruz de guía del Transporte y de la representación de las agrupaciones parroquiales, hermandades, instituciones de la ciudad, representantes de la Marina Española y de la corporación municipal. El largo cortejo estaba conformado también por el clero de la ciudad.

La Banda Municipal de Música de Jerez. / Manuel Aranda

El recorrido que realizó la procesión fue el mismo que el año pasado y el que se realizó durante algunos años de la pandemia. De este modo, el cortejo también visitó la Capilla de San Juan de Letrán, donde, por cierto, la imagen de Jesús Nazareno fue bajada desde su retablo hasta la puerta para saludar a la patrona jerezana —esto se ha hecho en algunas ocasiones, aunque la cofradía tiene previsto mantenerlo en los próximos años—. En este punto, además, dio la llamada el pregonero de la Semana Santa de 2026, Francisco García-Figueras, antes de que el paso iniciara su camino de regreso a la Merced por la calle Porvera, visitando nuevamente la Iglesia de la Victoria, donde la imagen de Nuestra Señora de la Soledad se encontraba entronizada en las andas en las que procesionará en un rosario vespertino con motivo del 225 aniversario de su hechura, y Ancha.

La Patrona iba vestida este año con el terno de la coronación, el mismo que llevó cuando fue coronada canónicamente en 1961 y que fue realizado en los talleres de Carrasquilla. Asimismo, en sus sienes llevaba la corona de aquel magno acto y que realizó Fernando Marmolejo. Su templete, como es habitual, iba exornado por numerosos nardos que fueron donados días antes.

Ya una vez en la recogida de la procesión, estaba previsto que se celebrase también el Fervorín, una exaltación a la Virgen de la Merced que en esta ocasión fue realizada por el joven Miguel Guerrero Caballero.

La previa y los votos a la Patrona

Como es tradicional, la festividad de la Merced comenzó minutos antes de la medianoche de ayer con, en primer lugar, la vigilia de adoración al Santísimo, organizada por la Adoración Nocturna de Jerez. Y, tras ella, se celebró la Misa Solemne de la Descensión de Nuestra Madre, donde se conmemora la fundación de la Orden Mercedaria. En ella, la Unión de Hermandades, de mano de su presidente, José Manuel García Cordero, renovó el voto a la Patrona del Consejo.

Las alfombras de sal de la calle Merced. / Manuel Aranda

Ya por la mañana, y tras las primeras misas de la mañana, correspondía hacer el Voto de la Ciudad a la Virgen de la Merced por parte de la corporación municipal. María José García-Pelayo, como alcaldesa de la ciudad, realizó este acto de fidelidad previo a la celebración de la pontifical de cada 24 de septiembre que fue oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. Tras la regidora, intervino el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, quien incidió en que la renovación del Voto es un "compromiso público" que, en este año, se realiza precisamente en el Año Jubilar de la Esperanza que este año celebra la Cristiandad. Por ello, invitó a que la procesión sirviera para "renovar la esperanza para el mundo".

Y mientras se desarrollaba el acto litúrgico central de la jornada, en la calle Merced, numerosos niños y jóvenes vinculados a las hermandades, agrupaciones parroquiales y centros religiosos de la ciudad se afanaron en realizar las tradicionales alfombras de sal con motivos mercedarios. Este año fueron 46 las que se realizaron en este tramo inicial del recorrido de la Virgen.