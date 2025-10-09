Juan Mera Gracia será el pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026. Es el elegido por la Unión de Hermandades tras la renuncia que en la tarde del miércoles presentó el anterior designado, Francisco García-Figueras.

Nacido en Vejer el 8 de octubre de 1970 y actualmente residente en Cádiz, es licenciado en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Cádiz y es actualmente profesor de Inglés en el colegio Nuestra Señora del Carmen, de Cádiz.

En 1988 creó el grupo joven de teatro clásico ‘Candilejas Cádiz’ y es autor de varias obras teatrales, todas ellas estrenadas y representadas en diversos enclaves de la provincia y de otras localidades andaluzas, habiendo colaborado igualmente con personajes escénicos de primera línea, como José sacristán, Raúl Sénder, Eloy Azorín, Lola Herrera o Charo López entre otros. Años más tarde, en 2014, estrenó ‘La Pasión Nazarena’ en el Teatro Romano de Itálica, adaptación de los textos evangélicos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, siendo ya más de 8.000 los espectadores que han asistido a este evento en los once años que se lleva representando.

Entre sus publicaciones destacan también su libro ‘Cien sonetos mal contados’, ‘La mano del Maestro’, con el que obtuvo en 2011 el premio literario del Consejo de Hermandades de Cádiz, o ‘Devoción y nombre’, poemario de liras, sonetos y otros poemas, dedicado a la Patrona de Vejer, Nuestra Señora de la Oliva.

Gran apasionado del mundo cofrade, Juan Mera es miembro de la Hermandad de la Oliva, de Vejer, así como de las hermandades de Humildad y Paciencia, Sanidad y Santa Caridad, de Cádiz, e igualmente de la Amargura, Gran Poder, Esperanza Macarena y Lanzada, de Sevilla. Ha pregonado la Semana Santa de las localidades de Vejer (1993), Conil (1996), Barbate (2000), Bornos (2009) y Cádiz (2017), además de hacer la Exaltación Eucarística y la Exaltación a la Santa Cruz en San Fernando (2016).

Con un amplio currículum, fundamentalmente en Cádiz, pregonó a la Amargura (2000), las Penas de la Hermandad de La Palma (2001) o Ntra. Sra. de la Salud de la Hermandad de la Sanidad (2002), haciendo igualmente su ‘Stabat Mater’ (2013). También hizo el ‘Stabat Mater’ a la Virgen de la Piedad de las Siete Palabras (2015), las ‘Jornaditas de Belén’ a la Pastora (2015), el pregón a la Inmaculada del Colegio Amor de Dios (2015) y la Oración Poética al Nazareno, en la Santa Caridad (2016).

Además ha sido pregonero de la Semana Mayor de Santiponce en 2001 y 2014, e igualmente hizo el pregón de Espartinas en 2011, dio el ‘Pregón del Arenal’ en 2003, el del Barrio de ‘La Calzá’ en 2008, o el del Cristo de la Misericordia (2017) en Sevilla. También pregonó a la Virgen de Regla de la sevillana Hermandad de los Panaderos (2023) y fue autor de la Salve a la Virgen del Buen Fin de la Lanzada (2025).

En cuanto a su currículum en Jerez, ofreció en 2020 la ‘Evocación de las Siete Palabras del Cristo' de la Hermandad del Cristo de la Expiración y participó en 2022 en el Tríptico Mariológico de la Hermandad de la Coronación de Espinas.

El pregón de la Semana Santa jerezana se celebrará el 22 de marzo en el Teatro Villamarta.