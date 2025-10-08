Última hora: Francisco García-Figueras renuncia a ser pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026

La Unión de Hermandades ha comunicado en la tarde de este miércoles que Francisco García-Figueras Mateos ha presentado su renuncia a ser el pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026. Ha adoptado esta decisión por motivos "estrictamente personales que le impiden llevar a cabo" esta encomienda que se le ofreció y aceptó semanas atrás, según informa el órgano rector de las cofradías en un comunicado.

Ahora, la Unión de Hermandades deberá elegir a otra persona que se haga cargo del anuncio de la Semana Mayor jerezana tras esta renuncia. Tras señalar que el Consejo, "comprende y respeta plenamente las razones" de esta decisión, le transmite "sus mejores deseos tanto en el ámbito personal como profesional". En próximos días, una vez se realicen las "oportunas diligencias con el Obispado de Jerez", se hará la designación de un nuevo pregonero.

García Figueras ha querido hacer un comunicado público donde explica que su renuncia se debe a "motivos personales". Por ello, mostró su confianza en que tanto la Unión de Hermandades como la Delegación Diocesana de Hermandades "encuentren a la persona idónea para asumir el honor y la responsabilidad de pregonar nuestra Semana Santa". En este sentido quiso expresar su "sincero agradecimiento a todas las personas que, dentro y fuera del ámbito cofrade, me han hecho llegar en las últimas semanas su cariño, comprensión y apoyo, unas muestras de afecto que he sentido muy especialmente tras el fallecimiento de mi madre".

Por ello, quiso agradecer "la sensibilidad y cercanía de los profesionales de los medios de comunicación, de los espacios cofrades y, muy especialmente, de los anteriores pregoneros de nuestra Semana Santa, cuya comprensión ha sido un verdadero consuelo en estos momentos difíciles para mí".

Por su parte, la Unión de Hermandades desea expresar públicamente su más sincero agradecimiento a Francisco García-Figueras Mateos por la "disponibilidad, ilusión y compromiso mostrados desde el momento de su designación, así como por el respeto y cordialidad con los que ha comunicado su decisión".