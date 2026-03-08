Juan Mera recibe las pastas del pregón de la Semana Santa de Jerez

El pregonero, con representantes de la tertulia y autoridades.

Las Bodegas Williams & Humbert acogieron en la jornada del viernes el acto de entrega de las pastas al pregonero de la Semana Santa de Jerez, Juan Mera Gracia. El acto, como es habitual, estuvo organizado por la entidad Con la Venia Tertulia Cofrade.

Al acto asistieron autoridades municipales como los delegados Francisco Zurita (Cultura) y Jaime Espinar (Servicios Públicos), así como el presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, José Manuel García Cordero.

El pregón de la Semana Santa se celebrará el próximo día 22, quinto domingo de Cuaresma, en el Teatro Villamarta.