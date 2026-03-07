La Virgen de las Angustias recibe la Medalla de Oro de Jerez
La alcaldesa le impone este reconocimiento institucional a la dolorosa del Domingo de Ramos

Samuel Vega

07 de marzo 2026 - 22:49

La Capilla de las Angustias acogió en la tarde de ayer el acto de imposición de la Medalla de Oro de Jerez a Nuestra Señora de las Angustias, la dolorosa del Domingo de Ramos. Fue la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la encargada de entregarle esta distinción institucional a la talla mariana.

La imposición se realizó en el transcurso de una eucaristía que fue presidida por el director espiritual de la corporación, José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo.

Fue a finales de noviembre cuando se celebró un pleno con carácter solemne donde se le hizo entrega de esta distinción a la hermandad. Y ayer se procedió a la imposición de este reconocimiento a la talla.

Previo al oficio religioso, la corporación expuso a la talla en un besamanos con carácter extraordinario durante toda la jornada. Según informó la corporación, Nuestra Señora de las Angustias iba vestida con su saya burdeos bordada y el manto procesional barroco, bordado en oro en terciopelo de seda color burdeos de finales del siglo XVIII. Su vestidor es José Carlos Gutiérrez Romero

