La Virgen de las Angustias recibe la Medalla de Oro de Jerez

La Capilla de las Angustias acogió en la tarde de ayer el acto de imposición de la Medalla de Oro de Jerez a Nuestra Señora de las Angustias, la dolorosa del Domingo de Ramos. Fue la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la encargada de entregarle esta distinción institucional a la talla mariana.
La imposición se realizó en el transcurso de una eucaristía que fue presidida por el director espiritual de la corporación, José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo.
Previo al oficio religioso, la corporación expuso a la talla en un besamanos con carácter extraordinario durante toda la jornada. Según informó la corporación, Nuestra Señora de las Angustias iba vestida con su saya burdeos bordada y el manto procesional barroco, bordado en oro en terciopelo de seda color burdeos de finales del siglo XVIII. Su vestidor es José Carlos Gutiérrez Romero
1/31La Virgen de las Angustias recibe la Medalla de Oro de Jerez/Samuel Vega
