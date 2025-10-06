Lágrimas y emoción en el estreno del documental de la Magna Mariana de 2024

En los tiempos que corren, sacar la lágrima alguien en la butaca de un teatro como Villamarta no es cosa fácil. La emoción, los recuerdos y el haber vivido una experiencia histórica como la de aquel 19 de octubre de 2024 tocó la fibra del numeroso público que esperaba con expectación el pasado domingo el estreno de 'La llena de Gracia', el último trabajo de José Melero que cuenta con el guión de Andrés Cañadas.

La película documental, encargada por la Unión de Hermandades y arropada por administraciones como Ayuntamiento de Jerez, Diputación y Junta de Andalucía, recoge todo lo acontecido en torno a esta Magna Mariana, cuya intrahistoria y desarrollo se cuenta a través de una hora y media.

A lo largo de dicho recorrido, Melero aporta su ya habitual toque de distinción, con planos e imágenes bien estudiadas y momentos de enorme emoción que traslada al espectador como si estuviese viviéndolo en primera persona. Es por ello que durante el desarrollo de la proyección más de uno derramara alguna que otra lágrima de emoción. Sin embargo, al contrario que en 'Quedan', su anterior trabajo, el jerezano introduce testimonios diversos en el que tienen cabida desde la propia alcaldesa pasando por representantes de la Unión de Hermandades, cofrades varios y periodistas como Miguel Perea, David Montes, Antonio Moure, por citar a algunos.

Una imagen de la película documental.

A lo largo de toda esa historia que rodea la celebración de la Magna Mariana, no falta el recuerdo a Ángel Luis Cañadas Machado, uno de los impulsores de dicho acontecimiento pero que nos dejó unos meses antes de su celebración, y también el espíritu crítico, un hecho loable por parte del Consejo de la Unión de Hermandades, porque suele ser habitual en este tipo de propuestas contar siempre lo positivo, buscando así un carácter propagandístico que en esta 'La llena de Gracia' no aparece.

Previamente a su puesta de largo, José Melero agradeció "la confianza" depositada en su persona para elaborar esta propuesta, que dedicó "a mi familia" y a "mi padre, porque fue él quien me inculcó todo lo que sé de cine", pero especialmente a Josón Méndez, cámara y uno de los miembros del equipo de rodaje que falleció unos días después de la Magna.

Por su parte, José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades, también dio las gracias "a las más de cien personas que ejercieron de voluntarios durante la celebración de la Magna", sin olvidarse de su gente del consejo "que apenas tuvo verano para trabajar por la Magna".

En su discurso repasó algunas de las actividades realizadas previamente al evento, como las exposiciones 'Vestida eres de Gracia', basada en la relación del mundo del toreo y las Vírgenes, o 'Salutación Mariana Miryam', expuesta en la capilla de Las Angustias, resaltando con especial detenimiento "el esfuerzo que hicieron las hermandades", pues "queríamos ir de la mano de la Virgen" y al mismo tiempo "exportar todo el patrimonio que tiene Jerez".

La alcaldesa, antes del estreno de la película.

La alcaldesa felicitó al director de la cinta y a la productora jerezana 'Handa Movies' "porque han sabido reflejar lo qué significó para la ciudad la celebración de la Magna Mariana en octubre del año pasado. Una procesión que congregó a 37 palios de nuestra ciudad en una muestra impresionante de belleza cofradiera y del rico patrimonio sacro que atesoran nuestras hermandades. Todos estos aspectos se ven reflejados en la película que además recoge los preparativos para este gran acontecimiento cofrade. Estoy segura de que cofrades o no todos podemos disfrutar de esta película que además cuenta con la profesionalidad de Melero Daza y todo su equipo".

García-Pelayo también recordó el éxito que supuso la celebración de la Magna "a pesar de que tuvimos que retrasarla una semana por las inclemencias meteorológicas fue todo un éxito de organización y participación, demostrando que Jerez está a la altura cuando se trata de organizar grandes eventos". Finalmente, admitió que la Magna supuso un "escaparate con una promoción impagable de la imagen de la ciudad. Y también supuso un éxito para el sector turístico de la ciudad".