Nuestra Señora de las Viñas saldrá en procesión el próximo 1 de noviembre

La imagen de Nuestra Señora de las Viñas, titular de la Hermandad de la Exaltación, volverá a procesionar. Lo hará el próximo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, tal y como ha anunciado la corporación del Viernes Santo.

De este modo la talla, que se fue bendecida en 2001, saldrá por primera en procesión por las calles de la feligresía de las Viñas desde que forma parte como titular de las Hermandad de las Viñas, que se produjo en 2018.

La imagen de Nuestra Señora de las Viñas es una talla de candelero realizada por el imaginero jerezano Pedro Ramírez Pazos en 2001. El Niño Jesús que porta en sus brazos la Santísima Virgen es de talla completa, obra del mismo autor.

En estos días, la corporación ha anunciado quien dirigirá el paso. Lo hará el sevillano Francisco José Gómez quien ha citado a la cuadrilla de costaleros para el próximo viernes día 10 a partir de las nueve de la noche en la casa de hermandad.