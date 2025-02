Manuel de Cantarote, pregonero de la Hermandad del Rocío 2025

El cantaor y abogado Manuel Moreno Peña, conocido artísticamente como 'Manuel de Cantarote', ha sido designado por la junta de gobierno de la Real Hermandad del Rocío de Jerez como Pregonero de la Romería para 2025.

El jerezano es licenciado en Derecho, profesión que ejerce como Letrado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, es hermano de nuestra Real Hermandad del Rocío de Jerez y cofrade también de las Hermandades del Prendimiento y del Cristo de la Expiración. El pregón tendrá lugar el 9 de mayo de 2025 en la Real Bodega de la Concha de González Byass.

El recién anunciado pregonero ha manifestado a este Diario su "ilusión" por poder llevar a cabo esta labor. "Para mí es un orgullo y un privilegio, porque para los que somos rocieros, realizar el pregón es algo muy importante".

Será la primera vez que se enfrente a un ejercicio de este tipo, "porque aunque he colaborado en plegarias y algunos himnos, pregón como tal nunca he hecho". No obstante, admite que "siempre he sentido admiración por los pregoneros de esta ciudad, porque hay gente muy buena a la que sigo".

Además, reconoce que de cara a esta importante cita "pediré ayuda a mi padre, que es una persona que ha hecho muchas exaltaciones y actos similares, y le sobra labia".

Cartelista para la Romería de 2025

Del mismo modo, la Hermandad ha anunciado el nombre de la persona encargada de realizar este año el cartel de la Romería para 2025. Se trata de Uta Geub, pintora alemana afincada en Sanlúcar de Barrameda.

Nacida en Friburgo en 1971, empieza a pintar a la temprana edad de los 6 años comenzando así una búsqueda global de conocimientos y nuevas técnicas pictóricas que irán configurando su estilo personal. Cursa estudios de Bellas Artes y Diseño en Alemania, y al finalizarlos recorre Europa con el objetivo de descubrir la esencia pictórica y la personalidad de cada lugar que visita como elementos que incorporar a su propio estilo artístico.

Se instala en Sanlúcar de Barrameda tras recorrer Suiza, Holanda, Francia y Estados Unidos, viviendo en casa uno de ellos experiencias formativas que le ayudarán a cimentar poco a poco su particular concepción estética.

La pintora alemana Uta Geub. / Moisés Oneto

Inicia su carrera profesional con exposiciones que muestran una clara influencia de autores contemporáneos como Robert Rauschenberg y Andy Warhol. Poco a poco su estilo se va definiendo hasta situarse en el llamado cubismo pop.

Geub ha expuesto en numerosos museos, galerías e instituciones culturales del mundo, destacando el Instituto J. F. Byrnes de Stuttgart (Alemania), la Gallery Toktumee Carolina del Norte (Estados Unidos), la Galería de Arte Artivm de Zurich (Suiza); y en España en el Centro Cultural de la Caja San Fernando, Fundación Caja Rural, en el Salón Internacional del Caballo de Sevilla (SICAB), y en los Ateneos de Madrid y de Sevilla, entre otros muchos espacios. A finales del pasado año exponía “El relato del color” en los Claustros de Santo Domingo de nuestra ciudad.

En cuanto a su obra de cartelería, Uta ha realizado los de las Fiestas de Primavera para el Ayuntamiento de Sevilla, dos ediciones del SICAB, carteles para la Feria de la Manzanilla, las Fiestas del Guadalquivir y las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, el Cartel de la Hdad. de la Macarena, el del Corpus de Sevilla o más recientemente el cartel del Circuito de Novilladas de Andalucía, entre otros.