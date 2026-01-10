Manuel Valle, nuevo hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta

Manuel Valle Navarro será el nuevo hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta tras el Cabildo General de Elecciones celebrado en la jornada del pasado viernes 9 de enero. Según confirma la propia cofradía a través de sus redes sociales, un total de 112 hermanos participaron en la votación, que finalizó con 108 votos a favor de la única candidatura y 4 votos en blanco. Con estos resultados, y a expensas de la aprobación de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, Manuel Valle será el nuevo máximo responsable de la cofradía del barrio de San Mateo para los próximos cuatro años.

Hay que recordar que el proceso de elecciones en Santa Marta ha llegado antes de que la anterior junta de gobierno cumpliese su mandato. A lo largo de la segunda mitad del año pasado, los hermanos de Santa Marta fueron citados a varios cabildos para realizar el cierre del pasado ejercicio, cabildos que no terminaron con acuerdos. De hecho, uno de ellos fue suspendido una vez iniciado y en otro el cierre contable no obtuvo el visto bueno de los hermanos.

El futuro nuevo hermano mayor.

Por esta razón, unida a la no celebración de un triduo en honor a la Virgen del Patrocinio, titular de la hermandad, el Obispado emitió el pasado mes de noviembre un decreto para la celebración, con una dispensa que permitía recortar los habituales plazos establecidos por la normativa diocesana de hermandades y los propios estatutos de la cofradía, para adelantar las elecciones y poder así organizar la próxima salida procesional del Sábado Santo.

El futuro nuevo hermano mayor, Manuel Valle Navarro, tiene 52 años y desde hace casi una década es hermano de la cofradía, con la que ha mantenido un vínculo como costalero desde hace 26. En esta nueva andadura le acompañarán ocho personas más que conformarán la nueva junta de gobierno de la hermandad, que en estos días previos también había comunicado, siempre dentro de la candidatura y a la espera de celebrar el cabildo, la continuidad de David Grilo Lopez al frente del paso de palio de María Santísima del Patrocinio.