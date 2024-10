María José Aguilar presenta su dimisión como consejera de la Unión de Hermandades de Jerez

La Magna Mariana de Jerez se ha cobrado una dimisión en el seno de la Unión de Hermandades: la de María José Aguilar, que ha salido al paso de unas declaraciones a Cofrademanía de José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades.

María José Aguilar ha emitido un comunicado explicando que "ante el comentario del presidente de la Unión de Hermandades en la entrevista realizada por Andrés Cañadas sobre los motivos de mi dimisión, quiero puntualizar que no se ajustan a la realidad. Soy lo suficientemente responsable para no abandonar aquello en lo que me he comprometido y que he elegido por 'tener una vida más tranquila'. Los motivos reales y que le he expresado por escrito son que considero que éste no es mi sitio, no ya por el trabajo y dedicación que requiere que no me pesan, sino porque no responde a mi forma de entender la institución en su organización y planificación".

Añade María José Aguilar que "pensaba despedirme una vez que se hiciera público, pero aprovecho este momento para hacerlo y agradeceros a todos, y especialmente a los Hermanos Mayores del Jueves Santo, vuestra cordialidad y amabilidad siempre hacia mí".

Cabe recordar que en su día, Andrés Luis Cañadas Machado -fallecido recientemente-, cuando fue nombrado Comisario de la Magna, precisó en su presentación que para esta labor contaría de manera directa con el asesoramiento de tres experimentados cofrades: Francisco Garrido, Juan Luis Vázquez y María José Aguilar.