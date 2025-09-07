Fernando Quirós: "La faceta solidaria es mi vía de escape"

"Detrás de todo lo que hago hay un trabajo que pocos ven. Pueden creer que el éxito, entre comillas, me ha llegado por suerte, pero yo no paro de darle vueltas a la cabeza, de inventar, me arriesgo… Son horas que le quito a la familia". Esta es una de las primeras afirmaciones que realiza Fernando Quirós a Diario de Jerez cuando nos adentramos en el espacio donde imparte tallerres de pintura. Conocido cariñosamente como 'el pintor de los atunes', después de "muchas volteretas", el artista y filántropo jerezano vive un momento dorado en su vida, que seguro visualiza con colores fluor y tonos fuertes, como más le gusta. Entre otras cuestiones, ahondamos en que hubo un Quirós antes de la pandemia, cuál es uno de sus sueños y el lugar que ocupa la fe en su vida.

Pregunta.¿Qué quería ser de mayor?

Respuesta.Has dado en la tecla. Cuando era pequeño quería ser dos cosas. Una era indio y la otra, rey mago. Creo que al final he sido un poco los dos. He sido un poco indio porque he hecho lo que me ha dado la gana sin salirme mucho del tiesto. También me considero rey mago, ayudo a mucha gente, doy muchos regalos, alegrías como la que le puedo dar a una familia con una enfermedad rara para que pueda alojarse en una habitación del hospital con los aparatos y el mobiliario necesarios. Es muy duro eso, pero es un regalo. O pagarle a un chico la terapia especial en un gimnasio. Al final soy rey mago. He cumplido los dos y una de ellas me gustaría cumplirla más, me encantaría ser rey mago de Jerez de verdad. Te tienen que elegir. Mis amigos dicen que algún día lo seré por la labor que realizo, pero no la hago para eso. Lo hago para ayudar y, sobre todo, para dejarle una herencia a mis hijos, que vean que hay que ayudar. Cuando hago cosas solidarias, aunque tuvieran colegio, me los he llevado para que darles una lección de vida que creo que es importante.

P.¿Si te pregunto por Valdelagrana?

R.Es mi infancia. Allí tengo grandes amigos, los mejores que tengo. Uno de ellos es el padrino de mi hijo pequeño. Valdelagrana para mí ha sido diversión, verano y buenos recuerdos, mis primeros amores…

P.¿Tiene alguna influencia en sus obras?

R.No. Creo que no. Los atunes son porque me encanta comer atún, tan simple como eso. Una amiga me pidió un cuadro de Valdelagrana. Pintarle a una amiga mía desde chica el sitio donde nos hemos criado fue un reto y súper divertido.

P.¿A qué te dedicabas antes de pintar?

R.He dado muchas volteretas. Es una de las cosas de las que hablo en las charlas a las que voy. Mi trayectoria es de lo más pintoresca. Estudié Turismo, no Bellas Artes. De hecho, empecé a pintar hace cinco años. Mi abuelo pinta, mi padre pinta y mi hermana pinta, pero ninguno se dedica a la pintura. El único que no pintaba era yo y el que se dedica a la pintura soy yo. Trabajé de guía en varios sitios. Entré a trabajar de guía en una bodega de El Puerto. Del departamento de visitas pasé al comercial internacional porque sabía idiomas. De ahí, pasé al nacional y luego a administración. Hice de todo menos ser gerente. Después de nueve años, por cambios en la empresa, me fui. Empecé un nuevo proyecto dentro del sector de la mascota con un empresario de Los Barrios, en el que estuve cuatro años. Luego trabajé de guía en la plaza de toros de el Puerto. Allí había una habitación vacía y monté una sastrería taurina, sin tener ni idea. Fue de casualidad, el sastre es de Madrid y yo hacía de comercial aquí. Ahora soy el padrino de su nieta, los vínculos son muy fuertes. Poco antes de la pandemia, le pregunté a una amiga si podía pintar en unos cuadros feísimos que tenía colgados en su casa. Le pinté dos peces con mucho flúor y mucho color, le encantó y en agradecimiento, me regaló un lienzo. En él pinté un fondo del mar, se lo vendí a una amiga. Compré cuatro lienzos en los que pinté mis primeros atunes, los vendí. Compré más lienzos y llegó la pandemia. Entonces no había toros, se paró todo. Amazon sí funcionaba trayendo pintura y lienzos. Empecé a pintar en el garaje y usé el mayor escaparate que hay: las redes sociales. Cada viernes sorteaba un cuadro con lo que aumentaban los seguidores. Vendía un cuadro al día. Era el momento adecuado, la temática adecuada. La gente que tenía dinero no lo podía gastar, estaban en sus casas viendo todo el día los muebles del mismo color…

P.¿Ahora a qué se dedicas?

A pintar. La faceta solidaria es mi vía de escape, muy necesaria porque es una de las patas principales de mi pintura. Yo soy creyente.

Fernando Quirós, donde imparte talleres de pintura en Jerez. / Vanesa Lobo

P.No se adelante. ¿Qué lugar ocupa la fe en la vida de Quirós? Era la penúltima pregunta, la he adelantado, así que imagino que el lugar que ocupa es importante.

R.Muy importante. Quiero pensar o pienso que el de arriba me ha cogido y me ha puesto aquí, que ha dicho: vas a disfrutar de una vida estupenda, con un trabajo privilegiado, te voy a dejar que inventes porque te encanta inventar… ahora, me lo tienes que devolver. Mi forma de devolvérselo es intentar ayudar a quien lo necesita: donando cuadros a galas solidarios, ayudando a un chico que necesita una terapia, con el ronqueo…

P.¿Era solidario antes de ser artista?

R.Sí. Antes de ser artista, recaudaba dinero con amigos y familiares en Navidad para comprar regalos a los niños y niñas de una barriada marginal de El Puerto. Cáritas me pasaba un listado. Dividía los cuatro o cinco mil euros recaudados entre 110 niños. Iba al Carrefour a comprarlos. Me consideraba solidario, aunque nunca lo decía porque parecía que me tiraba flores. Después he descubierto que diciéndolo despiertas el espíritu en otras personas. En el ronqueo solidario que organizo colaboran muchas empresas. Es cierto que el dinero va destinado a la causa que se dice, soy totalmente transparente, enseño, creo, la prensa está ahí… Llamé a la puerta del Hospital de Jerez para ayudar, me reuní con Pediatría y le venía bien acondicionar una habitación especial en el Hospital dedicada a niños que han sufrido ictus u otros problemas neurológicos y luchamos por ello. Recaudamos 48.000 mil euros con varios eventos y se inauguró el pasado enero o febrero. Después de eso, me puse en contacto con oncología, en la quinta planta, y ahora quiero ayudar en un proyecto de 140.000 euros.

P.¿Jerez es una ciudad solidaria?

R.Creo que sí. En la pandemia lo vivimos.

P.Entonces fue algo generalizado, era normal en ese momento por el contexto, ¿no?

R.Bueno, creo que también había mucho miedo. Era fácil que la gente dijera que no quería saber nada. Vimos a los costaleros de la Paz, a personas ayudando en las residencias de ancianos… Creo que Jerez es una ciudad solidaria. A la vista está que hay diez mil millones de galas solidarias en Jerez al cabo del año, carreras solidarias, sorteos, subastas… Pienso que es porque se hace bien. Tenemos organismos como Cáritas o Cruz Roja que trabajan bien, que destinan todos esos recursos a los más necesitados y eso propicia que se siga avanzando y siendo solidario.

P.¿Se ha convertido en una especie de activista de la discapacidad y de las enfermedades? ¿Está también a favor de otras causas?

R.Sí. He pintado con los abuelos de la tercera edad, por ejemplo, que te cuentan historias con las que te dan dos bofetadas y te ponen en tu sitio. Una señora con 90 años me dijo que no había cogido un color en su vida porque lo único que había hecho era trabajar. Y sigo trabajando con las personas con discapacidad, se me dan bien.

P.¿Por qué?

R.Puede ser porque los trato como lo que son, personas normales. Los trato igual que a las personas que no tienen discapacidad. Intento transmitir que todos tenemos una discapacidad, normalizar las discapacidades típicas. Cuando los niños me dicen que no tienen discapacidad, les pregunto si saben cantar y me dicen que no. Les respondo que entonces tienen la discapacidad de no saber cantar. Eso no es una discapacidad propiamente dicha, pero yo le pongo ese apellido para fomentar la inclusión. Los niños me encantan. En los talleres alucino con la creatividad y las ganas de los niños. Toco mucho el tema de la discapacidad, me motiva, me gusta invertir el tiempo en estas personas que son igual de agradecidos que cualquier grupo de niños.

P.¿Cómo le ha cambiado la vida a nivel cotidiano el convertirse en artista? ¿Hay un Quirós antes y otro después?

R.Mmm… sí, sobre todo, en la parte solidaria. Antes lo era, pero ahora tengo la oportunidad de ayudar mucho más. Antes hacía cosas puntuales como el tema de los regalos de Reyes, pero ahora estoy todo el día liado. Cuando no me lían, me lío yo solo. También hago felices a los demás con los cuadros. Recibo mensajes en los que me dicen que se levantan con felicidad cada vez que se despiertan, abren los ojos y ven los cuadros. Es la recompensa de mi trabajo, además de la causa solidaria.

P.¿Qué adjetivo le podemos poner al nuevo Fernando Quirós?

R.Color. Para mí el color lo es todo, en mi obra y en mi asociación que se llama ‘Coloreando vidas’.

P.¿Antes de ser artista no tenía color en su vida?

R.Bueno, sí, a lo mejor eran tonos más pastel. Ahora son más fuertes. Antes me dedicaba a profesiones raras, ahora regalo color, tanto en la parte solidaria como en la artística o laboral.

El pintor jerezano Fernando Quirós. / Vanesa Lobo

P.¿Cuántas horas dedica a la pintura profesional y a la pintura solidaria?

R.Es complicado. Depende de la fecha, de si se aproxima un evento. Grosso modo, un cincuenta por ciento, incluso, un poco más a la pintura solidaria. Este año, además, estoy pintando los 48 cristos de Jerez con un fin solidario. Me reuní con el presidente de la Unión de Hermandades, con la alcaldesa, expliqué mi proyecto y me abrieron las puertas. No se ha hecho nunca una exposición de todos los cristos de la ciudad en ningún lugar de España y menos con fines solidarios. Todo lo que recaude en esa exposición va para el hospital, no quedo con un solo euro.

P.¿Es su proyecto más importante?

R.Bueno, los ronqueos también son muy importantes

P.¿Cuál es el más importante?

R.Creo que el proyecto más importante es que engloba a todos esos “mini proyectos”. El proyecto que tengo con la familia de Ráez, en Málaga, la campaña que empiezo ahora contra el cáncer de mama, el proyecto del hospital por la envergadura económica para hacerlo una persona sola, aunque cuento con la ayuda de empresas, al final me lo guiso y me lo como yo. La unión de todas esas acciones engloba mi proyecto solidario. El proyecto personal más importante… Hay muchos. El mural de 16 metros que hice para la Clínica del doctor Rábago que es un paseo por Jerez. Hay personas que van a la clínica sólo a ver el mural. Una obra es importante cuando te la reconocen, le dan valor, y satisface al cliente, por muy pequeña que sea. Lo importante es alcanzar el fin y creo que lo logro con las obras solidarias y con las personales.

P.¿Siente alguna presión cuando empiezas algún proyecto?

R.No, lo típico. Ahora estoy inmerso en uno de siete metros cuadrados para un restaurante con cosas de Jerez y siempre te da respeto, sobre todo, por estar a la altura creativa. Cuando te realizan un encargo, ellos lo tienen en la cabeza y yo no me puedo meter dentro. Gracias a Dios, siempre he acertado, pero puede no ser así mañana.

P.¿Cuál es su lugar favorito del mundo para pintar?

R.Mi estudio, en El Puerto. Lo llamo mi zulo. Es donde creo, mi espacio. Al final tienes que tener tu espacio, donde no te molesten, aunque a mí me da igual que me miren mientras pinto, también me gusta y no tengo nada que esconder.