Una primavera electoral en las hermandades de Jerez

En torno al mes de abril se convocará el proceso para elegir la presidencia y la comisión permanente de la Unión de Hermandades. De este modo, las elecciones se celebrarán, si no hay contratiempos o retrasos, antes de que concluya el actual curso cofrade.

Por el momento, el actual presidente José Manuel García Cordero, no ha concretado si optará o no a la reelección de un cargo que ocupa desde el verano de 2021. Según establece la normativa diocesana tendría derecho a optar a un segundo mandato. No obstante, al ser preguntado por este medio, García Cordero reiteró que aún no ha adoptado una decisión al respecto.

Hasta el momento, la única persona que ha señalado públicamente la pretensión de presentar su candidatura es la de Ángel Heredia Barea, que fue hermano mayor de la Clemencia y ahora encabeza el proyecto de renovación que está viviendo la Hermandad del Resucitado con un nuevo conjunto escultórico. Junto a él iría como vicepresidente Juan Manuel Pina, actual hermano mayor en Redención.

Según establece la normativa diocesana, una vez se convoquen las elecciones, se abre el plazo de un mes para la presentación de candidaturas. Estas deberán ser presentadas por un hermano mayor. Una vez reciban el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades, se convocará el pleno de hermanos mayor donde cada corporación tiene un voto (solo tienen derecho a votar los hermanos mayores o, en su defecto y por delegación, el teniente de hermano mayor).

La candidatura que salga elegida, una vez tome posesión, estará al frente de la Unión de Hermandades por un periodo de cinco años.

Este proceso electoral se suma al previsto en varias hermandades. Es el caso de las corporaciones del Soberano Poder, Pasión, Redención o la Salud de San Rafael. A estas se sumará también la Hermandad de las Cinco Llagas que semanas atrás aprobó en un cabildo extraordinario el adelanto electoral.