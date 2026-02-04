Muere Sebastián Rodríguez Andrade, párroco emérito de la Asunción

El párroco de la Asunción, a la derecha de la placa colocada en la rotonda que lleva su nombre, en 2012.

Ha fallecido Sebastian Rodríguez Andrade, párroco emérito de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jerez. Fuentes del Obispado de Jerez han confirmado su muerte a la edad de 95 años y han señalado que el velatorio se está realizando en el Tanatorio de la empresa Mémora ubicado frente

Sebastián Rodríguez Andrade fue promotor y, durante muchos años, el párroco de la Asunción. Lo fue hasta mediados de 2020 cuando fue sustituido por Jesús Lozano. No obstante, en ese momento el entonces obispo diocesano, lo nombro párroco emérito de este templo de la zona este de Jerez que desde hace unos meses está unido a la de los Dolores conformando una única parroquia.

Nacido en Jerez en enero de 1931, antes que en Jerez fue párroco en Setenil de las Bodegas. También fue director espiritual del Seminario y capellán de la desaparecida cárcel de Jerez. Fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1956 en Sevilla.

Era muy querido entre la feligresía y como muestra a su labor pastoral realizada en el barrio durante décadas lleva su nombre la rotonda donde confluye la avenida de Arcos con la calle Paquera de Jerez y el Camino del Abadalejo. Este homenaje le fue realizado en 2012.

Descanse en paz.