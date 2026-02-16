Esta noche, viacrucis del Señor del Consuelo por el interior de la Basílica de la Merced

La Hermandad del Transporte celebra en la tarde noche de este lunes un viacrucis por el interior de los claustros de la Basílica de la Merced para proceder a subir al Señor del Consuelo al altar de cultos con motivo del quinario que comienza el próximo miércoles.

El acto piadoso comenzará a las ocho de la tarde y contará con el acompañamiento musical del Coro San Pedro Nolasco.

Este viacrucis suele ser la antesala del quinario que la cofradía del Domingo de Ramos inicia el próximo Miércoles de Ceniza y que será oficiado por Fray Miguel Aguado Mesa. Mientras tanto, el domingo será la función principal de instituto de la corporación penitencial.