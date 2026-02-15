Jerez tiene ya un nuevo Jesús Resucitado

Minutos antes de las dos de la tarde de este domingo 15 de febrero se ha bendecido la nueva imagen de Jesús Resucitado que procesionará en la jornada del Domingo de Resurrección. El oficio religioso se celebró en la Parroquia de San Dionisio, actual sede canónica de la Hermandad de la Sagrada Resurrección, y fue presidida por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.

La nueva imagen es una reproducción de la imagen cristífera del conjunto escultórico La Resurrección que realizó el escultor e imaginero sanroqueño Luis Ortega Bru que nunca llegó a finalizar y que actualmente puede verse, sin policromar, en su museo de la localidad campogibraltareña—por cierto, el encargo se hizo precisamente para Jerez y en paralelo al que también realizó la Hermandad de la Soledad para el conjunto escultórico del Sagrado Descendimiento —. La reproducción ha sido realizada por el escultor sevillano Rubén Fernández Parra.

La nueva imagen sustituye a una que fue realizada por el gaditano Luis González Rey y que fue la imagen titular de la Hermandad de la Resurrección desde su constitución. La imagen fue retirada al culto la pasada semana y ahora la corporación gloriosa está dispuesto a darla a otras hermandades o templos para que le sigan rindiendo culto.

Así ha sido la bendición de la nueva imagen de Jesús Resucitado / Miguel Ángel González

En la homilía de la bendición de la talla, el prelado asidonense destacó los "pasos valientes" que la Hermandad de la Sagrada Resurrección está realizando en la actualidad. Así, avaló los cambios que está realizando dado que es una hermandad distinta a las de penitencia y que está trabajando en cambiar "su modo de presentarse ante todos para ayudarnos a poner la mirada en Cristo Resucitado".

Antes de finalizar el oficio religioso, tomó la palabra el hermano mayor del Resucitado, Álvaro Barba, quien aseguró que esta bendición supone "recuperar una parte de la historia de Jerez", rememorando como en la década de los 50 el entonces mayordomo de la Hermandad de la Soledad, José Bohórquez, encargó a Ortega Bru el conjunto escultórico de la Resurrección. También hizo una petición a todas las hermandades a que den "cariño" a la corporación del Domingo de Resurrección y que "caminéis con nosotros juntos de la mano".

A la eucaristía asistieron tanto la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, como el presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, José Manuel García Cordero, y representantes de distintas hermandades de la ciudad.

Un paso más en la 'refundación' de la hermandad

La bendición de la imagen es un paso más en el proceso de renovación integral que está teniendo la corporación gloriosa desde hace aproximadamente año y medio. Comenzó con el cambio de sede canónica —pasó de la Catedral, donde se había erigido, a San Dionisio. Y, poco después, se emprendió en el proyecto de sustitución de la imagen de Jesús Resucitado.

Por otro lado, la Hermandad tiene encargada también la confección de una nueva imagen mariana. La anterior Virgen de la Luz, que llegó a salir durante algunos años el Domingo de Resurrección, no era de la corporación sino de la Catedral por lo que dejó de rendirle culto tras su paso a San Dionisio.

Para este próximo Domingo de Resurrección, la procesión contará con la novedad de que no saldrá desde la Catedral, sino que lo hará de la Parroquia de San Miguel. La imagen, además, irá sobre el paso del Señor de las Tres Caídas. La corporación espera estrenar un nuevo paso en 2027.