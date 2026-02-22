Así es el nuevo cirineo de la Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Paz, de Cuartillos

La Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Paz, de Cuartillos ha presentado la nueva talla que acompañará a Nuestro Padre Jesús de la Paz, un cirineo realizado por el imaginero José María Leal. El acto, celebrado en la tarde del pasado sábado, sirvió además para presentar el cartel oficial de la Semana Santa de Cuartillos, que ha sido realizado por Roberto Becerra.

La nueva talla de Simón de Cirene sirve para dar un paso más al conjunto escultórico que la agrupación parroquial anunció hace ahora once años, y que ahora se convierte en una realidad. La imagen, que aparece con los pies flexionados, acompañará a partir de ahora al paso ayudando a cargar la cruz a Nuestro Padre Jesús de la Paz.

De la imagen destaca también la alternanacia que José María Leal ha realizado en su vestimenta, pues por un lado se puede ver el turbante y las botas de labrador talladas, y por otra los ropajes realizados con telas naturales y el pertinente curo.