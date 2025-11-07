Nuevos capataces en el Ecce Homo, de la Hermandad del Mayor Dolor

La Hermandad del Mayor Dolor ha anunciado que Daniel Vargas Borrego y Álvaro Gaona Soto serán los capataces del Señor del Ecce-Homo en la Semana Santa de 2026. Ambos sustituirán a Manuel Jesús Tristán Espinosa de los Monteros que días atrás envió una carta a la hermandad renunciando a continuar al frente del martillo de la corporación del Jueves Santo.

Daniel Vargas como Álvaro Gaona ya dirigieron el palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor tanto en la Magna Mariana de hace un año como el pasado Jueves Santo. Ahora, para la próxima Semana Santa pasan a dirigir la cuadrilla del Señor mientras que próximamente se anunciará el nuevo capataz del palio del Mayor Dolor.

La corporación que tiene su sede en la Parroquia de San Dionisio ha querido agradecer la labor realizada por 'Lolo' Tristán desde que asumió en 2022 la dirección de la cuadrilla de costaleros del Ecce Homo. En un comunicado publicado a través de redes sociales indicó que "su esfuerzo, su fe y su manera de dirigir el paso se han reflejado siempre en el caminar sereno y elegante del Ecce-Homo por las calles de Jerez, sabiendo transmitir no solo su experiencia, sino también su corazón en cada chicotá".