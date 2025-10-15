Las hermandades de Mayor Dolor y Consuelo renuevan sus bandas para la Semana Santa 2026

Continúa el goteo de anuncios por parte de las hermandades de los acompañamientos musicales que tendrán en sus salidas procesionales para la Semana Santa de 2026.

Una de ellas ha sido la Hermandad del Mayor Dolor que ha dado a conocer los acuerdos de colaboración con las bandas que tocaron tras sus pasos el pasado Jueves Santo. De este modo, tras el paso del Señor del Ecce Homo repetirá la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Caridad, de Jerez, que se estrenó la pasada Semana Santa.

Mientras tanto, tras el palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor irá un año más la Banda de Música de Nuestra Señora de Palomares, de Trebujena, que cumplirá su noveno año tras la dolorosa a la que se rinde culto en la Parroquia de San Dionisio.

Por otro lado, la Hermandad del Consuelo también ha dado a conocer los acompañamientos musicales para su salida procesional del Miércoles Santo, que tampoco varían respecto a los de la pasada Semana Santa.

Así, tras el Nazareno del Amparo irá por segundo año consecutivo la Agrupación Musical Sagrada Resurrección, de la localidad de Sanlúcar de Barrameda. Mientras, tras, tras la dolorosa del Consuelo repetirá la Banda de Música Nuestra Madre de Consolación, de Huelva, con la que mantiene contrato desde la Semana Santa de 2024.

La cofradía del Miércoles Santo también dio a conocer el nombra de las personas a las que se les ha asignado el puesto de capataz en sus pasos, que tampoco varían respecto a la pasada Semana Santa. La cuadrilla de costaleros del Señor del Amparo volverá a estar comandada por Juan Carlos Valle mientras que la de la dorososa estará dirigida por Manuel Monje.