El obispo de Jerez se desvincula de un escrito contrario a una nota doctrinal del Vaticano

El obispo de Jerez, José Rico Pavés, se ha desvinculado de un escrito publicado este lunes por la Asociación Mariana Internacional (IMA), una entidad compuesta por teólogos, obispos, clérigos, religiosos y laicos que buscan promover la devoción mariana, donde cuestiona una reciente nota doctrinal sobre la devoción y algunos títulos marianos emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución vaticana que vela por la unificación de la doctrina dentro del catolicismo.

El prelado asidonense aparece en la página web de la institución como miembro de la comisión teológica de esta entidad junto a varios cardenales, obispos y religiosos de distintos países. Sin embargo, en un comunicado emitido desde la Diócesis este martes, Rico Pavés no solo niega que haya participado en la elaboración de este escrito, sino también que participe de manera activa en esta entidad y su toma de decisiones. "Mi participación en la 'Comisión Teológica de la IMA' ha consistido simplemente en recibir por email el boletín que publica periódicamente", resume en el escrito.

Todo parte de una nota doctrinal elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cuyo título es Mater Populi Fidelis, que se publicó el pasado 7 de octubre y que lleva la firma del cardenal prefecto Víctor Manuel Fernández con el refrendo del Papa León XIV. En las determinaciones establecidas por el Vaticano en este comunicado se apuntaba que es "inoportuno" el uso en la enseñanza y en la liturgia de los títulos de corredentora o de mediadora de todas las gracias al referirse a la Virgen María, aunque sí reafirma otros como los de Madre de Dios y Madre de la Iglesia.

En cambio, este lunes, la Asociación Mariana Internacional emitió un escrito, firmado por la comisión donde cuestiona los aspectos teológicos marianos apuntados en la nota determinando que, a su entender, requieren de una "aclaración y modificación sustanciales" al considerar que sus determinaciones podrían "sumir a muchos fieles católicos en una confusión y duda innecesarias”.

La respuesta del obispo

Rico Pavés explica en el comunicado su vinculación con esta asociación. Así, comenta que entró a formar parte de esta ocasión cuando era obispo auxiliar de Getafe —cargo que desempeñó antes de ser designado prelado en Jerez— al crearse en esta diócesis el Foro Mariano Diocesano, conformándose "cauces de colaboración con la Asociación Mariana Internacional". Sin embargo, asegura que su colaboración con esta se ha limitado desde entones a "recibir por email" el boletín que publica periódicamente —se denomina Ecce Mater Tua—.

En cuanto al escrito de la Asociación Mariana, el obispo señala que, aunque esté firmado por la comisión teológica, "no significa que en su elaboración y firma hayan participado sus miembros, al menos no todos". En este sentido, asegura que no ha tenido "conocimiento de esa respuesta hasta que la he visto publicada en la web". "Ignoro si ha sucedido lo mismo con los demás miembros de la comisión teológica como ignoro quién o quienes han elaborado la respuesta".

Por ello, el prelado señala que no entra a valorar ni la respuesta a la nota doctrinal y, ni "mucho menos, replicar un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe". Por ello, sentencia: "No he participado ni en la elaboración ni en la firma de la misma".