La Catedral de Jerez acoge la celebración de la festividad de la Inmaculada
Durante la eucaristía se despidió a un matrimonio de Chipiona que se marcha en misión a la ciudad australiana de Perth
Así están las dolorosas de Jerez en la festividad de la Inmaculada Concepción
Como cada 8 de diciembre, la Catedral de Jerez ha acogido la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona de la Diócesis de Jerez. El oficio religioso ha estado presidido por el prelado asidonense, José Rico Pavés.
Durante la celebración religiosa, se ha procedido al 'envío' de un matrimonio chipionero que se marcha en misión a la ciudad australiana de Perth. Esta pareja, conformada por Israel Matamalas y María de Nazaret Pérez Mellado, se marchará en aproximadamente unmes junto a sus ocho hijos para conformar una comunidad cristiana en los suburbios de esta ciudad situada al oeste del país oceánico.
Pertenecientes al Camino Neocatecumenal, son catequistas en la Parroquia de Nuestra Señora de la O de la localidad chipionera. Así, serán participantes de las denominadas Familias en Misión, una iniciativa con la que se pretende evangelizar en enclaves donde se considera que la fe cristiana se ha perdido por completo.
En la ceremonia, Rico Pavés, antes de hacerles entrega de un crucifijo que llevarán, les instó a que "no tengan miedo frente a las dificultades" que se presentarán en su trabajo, augurando que podrá superarlas con "la fuerza de la fe".
