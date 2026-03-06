El plan de la orden franciscana para parte del Convento de Capuchinos de Jerez

La Orden de los Hermanos Menores Capuchinos trabaja en un proyecto para darle un nuevo uso a parte del Convento de Capuchinos, ubicado en Divina Pastora. Este inmueble, en la que no residen hermanos de esta congregación de manera permanente desde hace años, es utilizado tanto por la Hermandad de la Defensión como por la ONG Manos Unidas. Ahora bien, este futuro uso, para el que aún no hay fecha, no afectará al templo ni al sagrario, que se mantendrán tal y como están manteniendo su uso pastoral por lo que seguirá siendo la sede canónica de las hermandades de la Defensión y de la Sagrada Mortaja así como el Redil Eucarístico de la Divina Pastora de las Almas.

Aunque por el momento no se han dado detalles al respecto, desde el Convento de Capuchinos en Sanlúcar, del que depende actualmente el edificio en la ciudad, explicó a Diario de Jerez que el edificio, que continuará en propiedad de la congregación, mantendrá su uso eclesiástico y social mediante el desarrollo de un nuevo proyecto, tal y como se ha realizado en otros inmuebles que tiene la congregación en distintos puntos del país. Así, la fuente consultada puso como ejemplo lo realizado años atrás en la localidad malagueña de Antequera, donde se alcanzó un acuerdo con la ONG Proyecto Hombre en un antiguo colegio seráfico. Eso sí, calquier actuación que se desarrolle en las instalaciones jerezanas requerirá de un adecentamiento para adaptarlo a los nuevos usos tras años con escaso mantenimiento.

El Convento de Capuchinos, construido en 1975 sobre una parcela de 1.535 metros cuadrados en la confluencia de las calles Sevilla, Cádiz y Divina Pastora, está dividido en tres fincas registrales. El templo y la sacristía ocupan una superficie de unos 1.500 metros cuadrados aproximadamente. Mientras el resto del inmueble, distribuido en tres plantas, eran utilizados por la orden propietaria del inmueble así como por la Defensión y Manos Unidas. Meses atrás ya se le comunicó tanto a la Hermandad de la Defensión como a Manos Unidas, que utilizan la zona del convento para el desarrollo de sus actividades, de la pretensión de darle otro uso a parte de estas dependencias por lo que ambas llevan tiempo en buscar alternativas.

Precisamente, este jueves la Hermandad de la Defensión celebró un cabildo con carácter extraordinario donde se aprobó iniciar los trámites para tener una nueva casa de hermandad. Aunque utiliza parte del Convento para guardar sus enseres, la corporación del Martes Santo tiene su sede social en un local de la calle Sevilla que es propiedad municipal. Pero en el cabildo se inició autorizar a la junta de gobierno para que continúe las gestiones para tener una casa de hermandad más grande donde poder guardar y conservar su patrimonio y realizar vida social.

En el comunicado emitido por la cofradía, donde no se hace mención de las dependencias que utiliza en el Convento de Capuchinos, se justifica esta decisión en que la actual casa de hermandad, de apenas 140 metros cuadrados de superficie, "se ha quedado pequeña" para la actividad que desarrolla y el número de hermanos que la corporación tiene en la actualidad. La Defensión señala que este inmueble, que hasta comienzos del siglo XXI fue sede de la Unión de Hermandades, "cubría en su momento las necesidades y la realidad de la hermandad, aunque el aumento del número de hermanos y de actividades ha provocado que el espacio resulte insuficiente para el desarrollo normal de la vida social de la corporación".

Por ello, la junta de gobierno ya tiene vía libre para continuar con "los trámites necesarios para localizar una nueva sede social que reúna las condiciones adecuadas para acoger la vida de la hermandad durante todo el año y dar respuesta al crecimiento que ha experimentado la corporación, sobre todo en la última década", según agrega en el comunicado. La asistencia al cabildo fue bastante numerosa dado que se duplicó el quórum necesario. Según el hermano mayor de la corporación, Jorge Bernal, "es para nosotros un motivo de orgullo y una alegría inmensa saber que contamos con la confianza de nuestros hermanos, junto a los que seguiremos construyendo el futuro de la Hermandad de la Defensión”.