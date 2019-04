Los pasos de peatones no sufrirán apenas cambios en la carrera oficial

También será una Semana Santa de transición y sin apenas cambios en lo que a protocolo y logística de la carrera oficial se refiere. Pocos cambios son los que anuncia el consejo local de la Unión de Hermandades en lo referido a la organización del itinerario común de las cofradías en el camino a la Catedral jerezana.

Indicar que los pasos de peatones no cambian y estarán ubicados en los mismos lugares del pasado año. Se mantiene, por tanto, un paso de peatones complicado como es el de la zona de la Rotonda de los Casinos que en algunos días de procesiones ha propiciado algún atasco como el recordado hace dos años el Jueves Santo cuando pasaba la cofradía de la Oración en el Huerto. Una situación que no se volverá a repetirse al no pasar por esa zona la cofradía en su camino de ida a Aladro. Otro paso que se mantiene y que habría que analizar sería el del azulejo del Rocío en la zona de Cristina. El pasado año se pudieron ver en algunas ocasiones un flujo tan importante de público que pasaba en un sentido y otro debería de obligar a ese paso en concreto a abrirlo con un ancho más considerable.

Los restantes pasos de peatones se encuentran en Alameda del Banco en la confluencia con Larga, Algarve con el Gallo Azul, Plaza del Arenal con Lancería, Señor de la Puerta Real con Latorre y calle Limones con calle Amargura.

La única novedad está en los puntos de relevos de costaleros dentro de la carrera oficial. El ubicado en la zona de la calle Larga con Bizcocheros se quita y se traslada al Monumento de las Cofradías que es el lugar donde irá este primer punto de relevo. Los restantes están ubicados en Lancería, plaza de la Yerba, Santa Isabel y calle Visitación.

Por último también se normaliza las distintas zonas de escape en el caso de que una cofradía decida abandonar la carrera oficial por inclemencia climatológica u otra circunstancia que obligue a dicho abandono. Siempre tendrá que ser en la misma dirección de frente a no se que sea la última de la jornada que sí podría retornar sobre sus pasos. Estas zonas son la siguientes: Plaza Aladro con salida a la calle Rosario, Monumento de las Cofradías para encarar la calle Porvera y la calle Bizcocheros con salida a Honda, paso de peatones hacia Alameda del Banco, plaza Arenal con salida a Corredera, plaza la Yerba para Conde Cañete y Asunción para llegar a la plaza Plateros.