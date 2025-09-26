La película de la Magna Mariana de 2024 se estrenará el 5 de octubre en Villamarta

Las entradas se pueden obtener en la sede de la Unión de Hermandades a un precio simbólico de 2 y 3 euros

Una imagen del cartel anunciador.

La Unión de Hermandades de Jerez estrenará, el próximo domingo día 5 de octubre en el Teatro Villamarta, la película dedicada a conmemorar el primer aniversario de la Procesión Magna Mariana celebrada en Jerez en octubre de 2024.

La obra, de noventa y dos minutos de duración, cuenta con dirección de José Manuel Melero, de la productora jerezana ‘Handa Movies’ y recoge todo lo sucedido durante la jornada del 19 de octubre de 2024 así como lo acontecido durante los meses previos a esta fecha, conformando una narración coral que expone tanto la preparación de la procesión, como las actividades paralelas organizadas en torno a esta celebración sin duda histórica.

Las entradas para poder asistir a este estreno contarán con un precio simbólico de 2 euros en anfiteatro y de 3 euros en butaca y podrán ser adquiridas en la sede de la Unión de Hermandades de Jerez, en calle Curtidores, entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

