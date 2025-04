La previa del Lunes Santo

Bien temprano, a las cuatro menos cuarto de la tarde, se abrirá esta segunda jornada de la Semana Santa. Seis hermandades realizarán a lo largo del Lunes Santo estación penitencial a la Santa Iglesia Catedral, aunque como estos días, habrá que estar pendiente del pronóstico meteorológico ante posibles tormentas, tal y como avanzan algunos partes.

La Sed, en San Miguel

Una de las grandes imágenes de este Lunes Santo de 2025 estará en San Miguel donde la Hermandad de la Sed se encuentra realojada tras las obras que se están acometiendo en su parroquia. El cambio afectará notablemente al recorrido, sobre todo en la duración pues será la primera que se recoja con diferencia, teniendo previsto llegar a su templo antes de las diez de la noche.

Detrás del Señor de la Sed, la Banda de cornetas y tambores Coronación, de Campillos (Málaga), que acompañará una vez más a la hermandad.

Paz de Fátima, 25 años de bendición del señor

Una de las cofradías jerezanas que más estrenos presenta en esta Semana Santa es la Paz de Fátima. La hermandad de La Constancia presentó hace unos días el proyecto de palio que pretende, exhibiendo el bordado de la caída delantera para este año.

Dentro del paso de misterio se estrenará la nueva túnica del señor con motivo de los 25 años de su bendición, y nueva imagen, la de Claudia Prócula, que ha realizado Miguel Ángel Pérez Caballero, y que será la penúltima del conjunto escultórico planteado en 2021, y al que ya solamente le resta un sayón. La Paz de Fátima, que será la segunda en ponerse en la calle, repite el cambio producido el pasdo año, retrasando su salida a las cinco, y no tomando Carpintería Baja de vuelta.

Le acompañará la banda de La Sentencia.

La reina de la Plata

Con la ilusión de volver a recorrer las calles de Jerez tras quedarse el pasado año en el templo debido a la lluvia, la Hermandad de la Candelaria será la tercera en ponerse en la calle a las cinco de la tarde.

La cofradía del barrio de La Plata estrena capataces tanto en el misterio como en el palio. Así, José Manuel Pérez Rodríguez dirigirá la cuadrilla del Señor de las Misericordias mientras que Francisco Javier Pérez Rodríguez estará al frente del palio de la Candelaria.

El acompañamiento musical lo pondrá en el señor la Agrupación musical de Lágrimas de Dolores, de San Fernando y tocará por primera vez al palio la Banda de música Virgen del Castillo, de Lebrija.

Amor y Sacrificio

El reciente derrumbe de una casa en la Cruz Vieja obliga a la Hermandad de Amor y Sacrificio a modificar su recorrido habitual.

Su puesta en marcha será a las 17.30 horas y tiene previsto recogerse a las 23.45 horas. Sus hermanos confían en que la climatología les permita salir este año a las calles de Jerez tras no hacerlo en la pasada Semana Santa ni en la Magna Mariana celebrada en octubre de 2024. Precisamente, al no poder salir el pasado año, no pudieron llevar a cabo la permuta realizada con la Hermandad de la Cena, llegando antes a Carrera Oficial.

Sagrada Cena

La quinta hermandad en salir en este Lunes Santo será la Sagrada Cena, a las 18 horas. La cofradía de San Marcos volverá a ser guiada un año más por Martín Gómez, capataz general, y contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Estrella, de Dos Hermanas, y la Banda del Nazareno de Rota.

50 años del Socorro

Cerrará el Lunes Santo, la Hermandad de la Viga, cuyo Cristo estrena el medallón del pertiguero del palio. Además, en este 2025 conmemoran el medio siglo desde que la Virgen del Socorro salió por primera vez bajo palio. Jaime Racero se estrena con el palio.

En los siguientes enlaces puede consultar los detalles y horarios detallados de cada una de las hermandades que procesionan esta jornada: