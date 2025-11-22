Ratificados los capataces de los Judíos de San Mateo

La Hermandad de los Judíos de San Mateo ha ratificado a los capataces de sus dos pasos para la Semana Santa del año próximo. Las designaciones fueron aprobadas en un cabildo de oficiales de la corporación del Martes Santo celebrado el pasado miércoles.

De este modo, Alejandro Soto Peña continuará como capataz del paso del Señor de las Penas. La hermandad ha querido destacar la "confianza en su entrega y experiencia y compromiso" para seguir al frente del llamador de este misterio.

Por su parte, Eduardo Torné Barro continuará dirigiendo a la cuadrilla de costaleros del paso de palio de María Santísima del Desconsuelo. La cofradía ha valorado "su dedicación, buen hacer y profundo respeto por nuestras sagradas imágenes".

En el cabildo de oficiales también se decidió que el director de la cofradía sea Celestino del Campo Lorenzo, designación con la que se ha querido reconocer "su labor organizativa, su sentido de la responsabilidad y su firme compromiso con el orden y el decoro de nuestros cultos externos".