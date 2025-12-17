El Resucitado lleva a cabildo los bocetos de su nueva Virgen y de su paso

La Hermandad de la Sagrada Resurrección celebrará el próximo domingo día 21 un nuevo cabildo encuadrado dentro del proceso de renovación total de la corporación emprendido desde hace meses. Así, si a principios de año aprobó encargar una nueva imagen de Jesús Resucitado, basada en la obra de 'La Resurrección' de Luis Ortega Bru, ahora se planteará a los hermanos los bocetos de una imagen de María Santísima de la Luz y de un nuevo paso procesional, que sustituirá al que se utiliza actualmente. Asimismo, se llevará a aprobación de los hermanos la cesión de la imagen de Cristo Resucitado, aunque su destino aún no ha trascendido.

La corporación ya cuenta con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Arte Sacro del Obispado de Jerez para su nuevo conjunto escultórico. Para ello, reproducirá la obra de 'La Resurrección' que realizó el artista sanroqueño y que actualmente se expone en el museo dedicado a su obra en San Roque, su localidad natal. Ante este encargo, la Hermandad ha decidido desprenderse de la actual imagen de Jesús Resucitado, que es obra de Luis González Rey y que fue realizada en 1987. Para ello, se llevará su cesión para que sea ratificada por los hermanos.

Asimismo, desde que la Hermandad cambió de sede canónica —pasó de la Catedral a la Parroquia de San Dionisio— dejó de contar con una imagen mariana debido a que la talla de la Virgen de la Luz a la que le rendía culto es propiedad del primer templo de la Diócesis. Por este motivo, se decidió encargar una nueva talla en propiedad. En mayo del año pasado esta corporación celebró un cabildo de hermanos donde aprobó una nueva talla mariana, pero este no logró la aprobación del Obispado de Jerez, de ahí que se haya planteado un nuevo proyecto.

Y, finalmente, también se planteará a los hermanos la aprobación del boceto de un nuevo paso que permita salir a la cofradía de San Dionisio. El actual, por sus dimensiones, no lo permite, de ahí que, por el momento, la hermandad opte por seguir saliendo de la Catedral hasta tener las nuevas andas. Ya en un cabildo celebrado meses atrás, los hermanos decidieron la venta del actual paso, que aún está en proceso de ejecución y que fueron estrenadas en 2017.