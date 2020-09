La Virgen de las Mercedes no saldrá hoy en rosario de la aurora

La hermandad del Soberano Poder solicitó al Ayuntamiento de la ciudad el pertinente permiso para sacar a su titular mariana, María Santísima de las Mercedes, en rosario de la aurora porr el barrio de La Granja como cada año viene organizando desde la bendición de la dolorosa.

El pasado 24 agosto, Inmaculada Vadillo, hermana mayor del Soberano Poder, elevaba a la delegación de Seguridad Ciudadana y Movilidad la solicitud correspondiente para la salida de la Virgen. Este escrito era acompañado por un plan para cumplir con las normas sanitarias de distanciamiento físico. El día 18 del presente mes es la fecha en la que la hermandad recibe un informe positivo de los técnicos municipales. El escrito, a priori, respaldaba la procesión, dejando por como última instancia a la delegación de Cultura para una resolución final. Esta resolución nunca ha llegado al Soberano Poder. Sin embargo, el delegado de Movilidad, Rubén Pérez, sí se ponía en contacto con la hermana mayor para comunicarle la inviabilidad de poder organizar el acto piadoso ya que no se garantizaban las medidas de protección sanitaria entre las personas que acudieran a la procesión.

Inmaculada Vadillo ha comunicado a este medio que “puedo estar más o menos de acuerdo con la resolución. Lo que no entiendo es que se me diera una respuesta por teléfono y no a través de una resolución por escrito que aún no nos ha llegado”. Por otro lado, Vadillo también afirma que “quizá este episodio pueda ayudar a que se hagan redacten unas ordenanzas adecuadas para que las cofradías puedan organizar sus actos de cultos en las calles conforme a lo establecido. Existe como un vacío legal que en otras actividades no existe”. Añade que “nosotros lo teníamos todo previsto pero ya que no ha sido posible sería necesaria una norma para recuperar nuestros cultos públicos si es que estamos en esta nueva normalidad”.

La Unión de Hermandades emitió un comunicado hace unos días en el que se afirmaba que “estamos seguros de poder realizar nuestras manifestaciones públicas de fe con normalidad y, sobre todo, con seguridad. Apelamos a la buena voluntad de las administraciones públicas para que volvamos a tener a las imágenes de las cofradías en las calles cuanto antes”.

Por último comentar que esta redacción cofrade ha tratado de contactar con la delegación de Movilidad con el fin de ofrecer una respuesta oficial sin resultado alguno.