El sacerdote de la Diócesis Juan Antonio Vital se doctora en teología dogmática

El sacerdote jerezano Juan Antonio Vital Santos es desde este jueves 29 de enero Doctor en Teología Dogmática por la Universidad de Sevilla. El acto ha tenido lugar en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla donde ha llevado a cabo la defensa pública de la disertación doctoral en Teología, obteniendo la nota de sobresaliente cum laude.

La defensa se celebró en el Aula Juan Guillén y tuvo como objeto la tesis titulada «La contemporaneidad de Cristo en el pensamiento eclesiológico de Luigi Giussani», dirigida por el Prof. Dr. José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo, sacerdote también de la Iglesia de Asidonia-Jerez.

En este acto académico estuvieron presentes el Obispo de Asidonia-Jerez, Monseñor José Rico Pavés, así como Juan Azcárate Casanova, director de los Institutos Teológicos de Asidonia-Jerez, acompañando al doctorando en un momento especialmente significativo de su trayectoria académica y eclesial.

La defensa de la tesis doctoral supone la culminación de un prolongado itinerario de investigación teológica en el ámbito universitario eclesiástico, y refleja el compromiso con la formación académica y el estudio teológico al servicio de la Iglesia. La Diócesis de Asidonia-Jerez ha manifestado que este logro "constituye también un motivo de alegría y gratitud, al ver reconocida la dedicación al estudio y a la profundización en la teología dogmática de uno de sus sacerdotes".