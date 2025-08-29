El Señor de la Sentencia presidirá el Vía Crucis de las Hermandades de Jerez de 2026

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, titular de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad, Santísimo Cristo de la Yedra, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, presidirá en 2026 el Vía Crucis de las Hermandades de Jerez.

Este solemne acto piadoso tendrá lugar el lunes 23 de febrero de 2026 en la Santa Iglesia Catedral, jornada de primer lunes de Cuaresma. La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad está concebida como imagen de vestir, de tamaño natural, tallada en madera en 1948 por el maestro escultor valenciano Carmelo Vicent Suria, quien pasó recibo de la talla a Manuel Domecq de la Riva por un importe de 10.000 pesetas.

Su bendición tuvo lugar en el Convento de Madre de Dios el día 22 de marzo de 1948, Domingo de Resurrección, realizando su primera estación de penitencia en 1949. En 1976 fue restaurado en el instituto Andaluz de Bellas Artes de Sevilla, por su director, Francisco Peláez del Espino. El Señor de la Sentencia cuenta con una importante devoción en el jerezano barrio de La Plazuela, desde donde procesiona cada Madrugada de Viernes Santo, en el primero de los pasos de la popular Hermandad de la Yedra.