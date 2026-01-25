El Señor de la Vía-Crucis, de las Cinco Llagas, se repone al culto tras su restauración

Desde este domingo podrá volver a venerarse al Señor de la Vía-Crucis, el nazareno de la Hermandad de las Cinco Llagas que ha sido restaurado durante los últimos meses. Han sido aproximademente seis meses en los que el Nazareno Blanco ha estado fuera de la Iglesia de San Francisco por lo que durante esta jornada permanecerá en veneración en su capilla tras la misa que se celebrará a partir de las once de la mañana.

Los trabajos han sido realizados por el bornense Ismael Rodríguez-Viciana quien ha intervenido para atajar las dos patologías que arrastraba la talla que talló Ramón Chaveli hace 85 años Así, por un lado, acometió los problemas estructurales que tenía en la zona de la peana realizando unas labores de estabilización y se ha procedido a una intervención de limpieza ante la oscuridad que presentaban los barnices. Además, se ha mejorado la sujección de la cruz a la talla.

A las once de la mañana se celebrará una eucasristía y, a su término, se iniciará una veneración. Esta servirá de previa de una intensa semana en la Hermandad de las Cinco Llagas, que celebra sus cultos. Así, para el lunes se realizará el traslado de la imagen del Señor al altar de cultos, que será portado por miembros de la Agrupación Musical San Juan, de Jerez. Mientras, a partir del martes se iniciará el quinario y el domingo está prevista la función principal de instituto.