Así avanza la restauración del Señor de la Vía Crucis, de las Cinco Llagas

El Señor de la Vía Crucis, el Nazareno de la Hermandad de las Cinco Llagas, lleva ya un mes retirado al culto dado que se encuentra en un proceso de restauración que está realizando Ismael Rodríguez-Viciana Buzón.

La cofradía ha hecho público en estos días un vídeo donde el restaurador avanza detalles sobre el estado de la imagen que talló Ramón Chaveli en 1940 y los avances de su trabajo.

Así, Rodríguez-Viciana explica que el Nazareno cuenta principalmente con dos patologías, una estructural, al tener la talla un balanceo que parte de la peana y que califica de “preocupante”, y la necesidad de una intervención de limpieza ante la oscuridad que tiene por la oxidación de los barnices.

Para conocer con más detalle el estado del Señor de la Vía Crucis, en este primer mes de trabajo se le ha realizado una endoscopia y un estudio estratográfico (análisis de capas), además de estar a la espera de los resultados de una radiografía sobre la patología estructural. Además, ya se han realizado una serie de catas para determinar las labores de limpieza a seguir.

Ya en los próximos meses, según explica el restaurador, se prevé acometer también labores de consolidación de la talla así como de prevención de aparición de xilófagos. Además, se trabajará en la peana de la imagen para resolver el problema estructural que sufre. Posteriormente, se incidirá en la fase de limpieza que, por otro lado, será la que más tiempo lleve.

Y, finalmente, se procederá a la reconstrucción cromática. Ahora bien, el restaurador señala en el vídeo que aquellas zonas que se han desgastado debido al “cariño devocional” que tiene la talla a la que se le rinde culto en San Francisco, como es caso de los pies, “no se va a reintegrar en volumen” para que mantenga su aspecto actual aunque, claro está, se le realizarán “los correspondientes tratamientos”.

Semanas atrás, la Hermandad de las Cinco Llagas dio a conocer que, en los primeros días de trabajo, se halló en su interior un documento histórico en el que figuran la relación de miembros de la junta de gobierno que encomendaron la talla del Señor a Chaveli, así como la firma del primer hermano mayor de la corporación, Pedro Guerrero González.

Se da la coincidencia de que hace escasas semanas se han cumplido 85 años de la bendición de esta talla que procesiona en la Madrugada jerezana.