El consejo de Jerez abordará varias “opciones o alternativas” a la Semana Santa

Por su parte, el administrador diocesano de Asidonia-Jerez, Federico Mantaras, parece no haber tomado una decisión final al asunto de una suspensión aunque el sacerdote diocesano ya adelantó en este medio que “todos estamos deseando que haya una Semana Santa con total normalidad. Pero mucho me temo que este año, los días santos habrá que vivirlos intensamente en los templos ante las imágenes y celebrando los cultos que organicen las cofradías”.

El consejo emitía una nota de prensa posterior en la que ratificaba las declaraciones del presidente y adelantaba que se abordarán “ posibles opciones alternativas de conmemoración en caso de que no se puedan celebrar los desfiles procesionales”.

Dionisio Díaz, presidente del consejo local de la Unión de Hermandades, afirmaba a este medio que “ estamos pendientes de hablar con todos los consejos de Andalucía y tomar una decisión consensuada junto con el obispado y las administraciones competentes”. El presidente, que parecía afectado por la precipitación de Sevilla en tomar esta decisión, adelantaba que “de momento no se suspende nada en Jerez . Hay que esperar a la reunión que tenemos prevista con la Junta de Andalucía el próximo 13 de enero”.

¿Está detrás la mano política?

M. S.

Ya ocurrió con el cobro del famoso IVA de los palcos. Sevilla, toma sus propias decisiones al margen de una decisión ‘colegiada’ con el resto de consejos de Andalucía. Sevilla, al parecer, tiene denominación de origen y va por su cuenta cuando las cosas se complican demasiado. Además, Sevilla piensa que el resto de consejos tomarán su singladura como los patitos siguen a su mamá pata en este particular lago cofrade. Sevilla es madre y maestra. Pero aquí parece que cada uno va a tomar sus propias decisiones. Soterradamente, está el juego político. Málaga es demasiado cercana a la Junta que preside Juanma Moreno mientras que Sevilla parece querer agradar a la ex consejera de Hacienda en tiempos del gobierno socialista en Andalucía. Si es cierto que el juego político es la sombra de este asunto, mal vamos. Esperamos que las decisiones se tomen con cordura y por el bien de las cofradías. En tiempos convulsos, los cofrades no deben de desentonar.